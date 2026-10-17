Volley, la Rai cambia tutto: addio a Colantoni-Lucchetta, scelti i sostituti

La Superlega cambia voci. Non saranno più Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta a commentare le partite del massimo campionato di pallavolo maschile. I due, oramai da oltre un decennio commentatori fissi o quasi delle vicende degli uomini, saranno sostituiti al commento nell’ambito di quello che pare essere, né più e né meno, un passaggio di consegne anche dovuto all’avvicinarsi dei 67 anni dei due, limite per lavorare in Rai (Colantoni ha 64 anni, Lucchetta 63).

A sostituire Colantoni e Lucchetta ci saranno Edi Dembinski e Matteo Piano. Dembinski, classe 1979, è stato dal 2011 una delle due voci del basket (l’altro era ed è Maurizio Fanelli) all’interno della tv di Stato, ma di recente è stato sempre più spesso impiegato nel volley, dove ora sarà prima voce assieme all’ex giocatore della Nazionale. I due avevano già condotto gli studi pre e postpartita agi ultimi Europei.

In una nota, Lucchetta ha comunque voluto precisare: “Non vi è alcun provvedimento punitivo o allontanamento legato a dinamiche social. Le ragioni del cambiamento sono strettamente personali e l’affiancamento e il passaggio di testimone sono stati pianificati ed eseguiti in modo graduale nel corso di tutto l’anno sportivo“. Da tempo commentatore del volley maschile, “Lucky” si è affiancato a Colantoni che è entrato dopo aver commentato per parecchi anni il femminile, prima del passaggio di testimone a Marco Fantasia.

Il riferimento iniziale è al fatto che il commento di Colantoni e Lucchetta ha spaccato in due la sfera social tra favorevoli e non. In ogni caso, continua una tradizione Rai particolarmente lunga in questo sport, che ha annoverato tra gli altri i nomi di Giorgio Martino, Jacopo Volpi, Francesco Pancani e Alessandro Antinelli nel maschile e, tra gli altri, Mimmo Fusco nel femminile.