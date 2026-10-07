Volley in lutto: si è spenta Stefania Corna dopo una lunga malattia a soli 35 anni

Il volley italiano è in lutto per la scomparsa di Stefania Corna, ex palleggiatrice bergamasca, morta quest’oggi soli 35 anni. Era nata nel 1990. Se n’è andata dopo una lunga malattia, affrontata per anni con una dignità e una riservatezza che oggi tutti ricordano.

Il suo nome era legato a doppio filo a Bergamo e al vivaio della Foppapedretti, una delle scuole più apprezzate d’Italia, dove era cresciuta pallavolisticamente. Qui si era fatta notare come regista di talento, e a rendere il suo profilo ancora più interessante contribuiva una statura insolita per il ruolo: 192 centimetri, che le consentivano di governare il gioco con una visione e una capacità a muro non comuni tra le alzatrici.

Il talento, del resto, era stato certificato presto anche dai risultati internazionali. Con le selezioni giovanili azzurre aveva conquistato due ori ai Campionati Europei Juniores, nel 2006 e nel 2008, e si era imposta come una delle promesse più brillanti della sua generazione. Il salto in Nazionale maggiore è arrivato nel 2011, con l’esordio al torneo di Montreux.

Anche a livello di club il suo percorso è stato ricco e variegato. In Serie A ha indossato le maglie di Milano, Pavia, Parma, Casalmaggiore e Savino Del Bene Scandicci, mettendo la sua esperienza al servizio di squadre e ambizioni diverse. Ha continuato a giocare fino a stagioni recenti, passando anche per Cutrofiano, e ha chiuso la carriera agonistica a Pesaro, con la Blu Volley.

Appesi gli scarpini al chiodo, Corna aveva scelto di ricostruirsi una vita lontano dai riflettori. Si era stabilita a Boltiere, nella bergamasca, e aveva dato spazio a un’altra grande passione, quella per le lingue, diventando insegnante di inglese.

Alla notizia della sua scomparsa è seguita una vasta ondata di cordoglio. La Federazione Italiana Pallavolo, le società nelle quali ha militato e numerosi colleghi si sono stretti attorno al marito Alejandro e ai familiari, colpiti da una perdita tanto dolorosa quanto ingiusta. L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì 9 ottobre nella chiesa di San Giorgio Martire, a Boltiere.