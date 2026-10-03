Volley, il miglior schiacciatore degli Europei approda in Italia! Ingaggio a sorpresa con la neopromossa di Superlega

Nooa Marttila è stato una delle grandi rivelazioni dei recenti Europei di volley maschile e ha contribuito in maniera determinante allo sbalorditivo risultato conseguito dalla Finlandia, capace di conquistare la medaglia di bronzo dopo aver eliminato l’Italia ai quarti di finale. Il 21enne è stato premiato come miglior schiacciatore della rassegna continentale insieme al fenomeno polacco Wilfredo Leon (incoronato anche MVP) e l’esito della competizione più importante di questa stagione ha letteralmente stravolto la carriera del giovane martello.

Nooa Marttila è infatti stato ingaggiato dal Prata di Pordenone, formazione neopromossa in Superlega, il massimo campionato italiano: il nordico giocherà dunque alle nostre latitudini nella stagione che incomincerà nelle prossime settimane. Firma di spessore per la compagine friulana, che è riuscita ad accaparrarsi un giocatore del Dream Team degli Europei. Il reparto degli schiacciatori cambia ed è stato annunciata la rescissione consensuale del contratto con l’attaccante Efe Bayram, che si trasferirà allo Ziraat Bankkart Ankara (terzo nell’ultima Champions League).

Nooa Marttila lascerà l’Arago de Sete, club del campionato francese. Il presidente Alain Bilicki è stato chiaro nell’intervista rilasciata al quotidiano Midi Libre: “Non poteva rifiutare l’offerta. E noi, dal canto nostro, non potevamo competere. Ha un contratto regolarmente firmato, ma se vuole andarsene, può farlo. Senza incorrere in alcuna sanzione“. Suo fratello Luka, miglior marcatore degli Europei, milita in Turchia tra le fila dello Gebze Belediyesi Spor Kulubu.