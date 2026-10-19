Volley, i migliori italiani della prima giornata di Superlega: Michieletto impatta da titolare, Bottolo martellante

MIGLIORI ITALIANI PRIMA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY

ALESSANDRO MICHIELETTO. Torna a giocare una partita da titolare dopo dieci mesi e Trento liquida Modena in maniera perentoria. Lo schiacciatore ha messo a segno 12 punti (3 ace, un muro, 62% in attacco, 56% di ricezione positiva): uno dei grandi fuoriclasse della pallavolo tricolore è stato ritrovato, peccato che gli Europei si siano disputati qualche settimana prima del pieno recupero.

ALESSANDRO BOVOLENTA. Emerge di gran carriera dopo non essere stato selezionato per gli Europei. L’opposto trascina Piacenza alla vittoria sul campo di Padova, mettendo a segno 15 punti con il 64% in attacco e facendo capire di volere fare la differenza in questa stagione, affiancato da un tonico Manuel Zlatanov (14 punti, 3 muri, 2 ace).

MATTIA BOTTOLO e GIOVANNI GARGIULO. Nella serata in cui Aleksandar Nikolov si prende la scena sotto la regia del fratello Simeon, i due italiani contribuiscono alla netta vittoria di Civitanova sul campo di Verona. Lo schiacciatore mette a segno 6 punti con l’83% in attacco e il centrale risponde presente con un 5 su 6 in fase offensiva degno di nota.

GIULIO MAGALINI. Lo schiacciatore sta trovando la giusta dimensione e sta crescendo, da attenzionare anche in ottica Nazionale: 14 punti (3 muri), con il 65% in attacco e il 93% di ricezione positiva, meritano di essere sottolineati e risultano decisivi per la netta vittoria di Cisterna contro Milano.

SIMONE GIANNELLI. Perugia ha sofferto più del previsto a Cuneo ed è riuscita a vincere soltanto al tie-break, svoltando nel parziale decisivo anche grazie all’esperienza e alla tenacia del proprio palleggiatore, capace di chiamare in causa Ferre Reggers e Kamil Semeniuk al momento giusto.

DIEGO FRASCIO. Uno dei migliori attaccanti italiani di giornata con i suoi 16 punti (41% in attacco), che non hanno però permesso a Monza di espugnare il PalaCrisafulli della debuttante Prata di Pordenone, impostasi per 3-1.