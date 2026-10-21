Volley femminile, verso il sorteggio dei Mondiali 2027: data, regolamento e possibili avversarie dell’Italia

Lunedì 26 ottobre andrà in scena il sorteggio dei Mondiali 2027 di volley femminile (li chiamiamo in questo modo, anche se formalmente la FIVB ha deciso di adottare il nome di Coppa del Mondo per la prossima edizione, generando parecchia confusione). A Los Angeles (USA) conosceremo la composizione dei gironi e i vari accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata, che andrà in scena tra USA e Canada dal 20 agosto al 5 settembre del prossimo anno.

Alla manifestazione prenderanno parte 32 squadre, che verranno suddivise in otto gironi da quattro compagini ciascuno. L’Italia si presenterà in Nord America per cercare di difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Thailandia, verranno messi in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, riservati alle meglio piazzate ancora non ammesse ai Giochi (per il momento hanno staccato il pass sei Nazionali: Turchia, Brasile, Thailandia, Canada, USA, Egitto).

Per la composizione dei gironi si seguirà un parziale sistema a serpentina. Le prime sedici Nazionali qualificate saranno inserite direttamente nelle prime due posizioni degli otto gironi: le squadre classificate dal primo all’ottavo posto del ranking occuperanno la prima posizione nei gironi dalla A alla H, mentre quelle dal nono al sedicesimo posto saranno distribuite nella seconda posizione, procedendo dal girone H al girone A.

L’Italia dovrebbe essere nella Pool A insieme alla 16ma classificata, ovvero il Belgio. Il condizionale è d’obbligo perché la FIVB ha dichiarato che USA e Canada saranno poste in due parti differenti del tabellone e che potrebbero esserci degli accorgimenti per ragioni geopolitiche, dunque bisognerà aspettare effettivamente lunedì per conoscere il cammino delle azzurre.

Le restanti 16 formazioni saranno invece saranno sorteggiate in due fasi: inizialmente saranno estratte le Nazionali classificate dal 25mo al 32mo posto del Ranking Mondiale, che occuperanno la quarta posizione nei gironi, successivamente quelle dal 17mo al 24mo posto, destinate alla terza posizione.

QUANDO IL SORTEGGIO DEI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2027

Lunedì 26 agosto

Ore 16.00 Sorteggio Mondiali volley femminile 2027

QUALIFICATE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2027

EUROPA: Italia (Campione del Mondo), Turchia (qualificata dai Campionati Continentali), Serbia (qualificata dai Campionati Continentali), Polonia (qualificata dai Campionati Continentali), Russia, Germania, Paesi Bassi, Cechia, Belgio, Francia, Slovenia, Svezia, Ucraina, Grecia, Bulgaria, Svizzera (qualificate dal ranking FIVB).

ASIA: Thailandia (qualificata dai Campionati Continentali), Cina (qualificata dai Campionati Continentali), Giappone (qualificata dai Campionati Continentali), Corea del Sud (qualificata dal ranking FIVB)

NORCECA: USA (Paese ospitante), Canada (Paese ospitante), Cuba (qualificata dai Campionati Continentali), Repubblica Dominicana (qualificata dai Campionati Continentali), Porto Rico (qualificata dai Campionati Continentali), Messico (qualificata dal ranking FIVB).

SUDAMERICA: Brasile (qualificata dai Campionati Continentali), Argentina (qualificata dai Campionati Continentali), Colombia (qualificata dai Campionati Continentali).

AFRICA: Egitto (qualificata dai Campionati Continentali), Kenya (qualificata dai Campionati Continentali), Camerun (qualificata dai Campionati Continentali).