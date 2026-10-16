Volley femminile, Vallefoglia concede un set a Brescia ma rimane imbattuta in Serie A

Arriva la terza vittoria consecutiva da inizio stagione per la Megabox Vallefoglia, che espugna il PalaGeorge di Montichiari battendo in rimonta (20-25, 25-20, 25-22, 25-17) la Banca Valsabbina Millenium Brescia nell’anticipo della terza giornata di regular season della Serie A 2026-2027 di volley femminile. Le marchigiane si portano così momentaneamente al secondo posto della classifica in solitaria a quota 8 punti, a -1 dalla capolista Conegliano.

Il primo set procede punto a punto fino al 15-15, quando le padrone di casa piazzano l’allungo decisivo portandosi sul 18-15 e chiudendo i conti con lo score di 25-20. Brescia è scatenata e parte forte nella seconda frazione (4-0), subendo però il rientro di una Vallefoglia capace di fare la differenza con un parziale di 6-1 dal 19-19 al 25-20. Le ospiti sfruttano il trend positivo e costruiscono un piccolo vantaggio nella fase centrale del terzo set (12-9), venendo raggiunte sul 18-18 ma riaccelerando nelle battute conclusive con un mini-parziale di 6-3 per imporsi 25-22.

Brescia, spalle al muro, prova a reagire partendo bene nel quarto set (3-1) ma Vallefoglia ha preso fiducia ed effettua un contro parziale di 7-1 volando sul +4. La squadra bresciana non molla ed impatta a quota 10, subendo però poi un micidiale 8-0 che proietta la Begabox verso la vittoria con il punteggio finale di 25-17.

Top scorer di serata Erblira Bici con 20 punti, ma brillano tra le fila di Vallefoglia anche Elizaveta Kochurina con 16 e Alexandra Frantti con 14 punti. In casa Brescia ci sono i 12 punti di Andrea Mihaljevic e gli 11 di Rachele Nardelli, le uniche in doppia cifra.