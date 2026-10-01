Volley femminile, tutte le italiane convocabili nelle rose dei club di A1 2026-2027

La Serie A1 2026-2027 di volley femminile si aprirà nel weekend del 3-4 ottobre: quattordici squadre inizieranno la propria stagione, è prevista una regular season da ventisei giornate, poi spazio ai playoff che assegneranno lo scudetto e le peggiori due classificate retrocederanno in Serie A2. Ma quali saranno le italiane che giocheranno nel massimo campionato italiano di volley femminile? Scopriamole una a una, formazione per formazione.

ITALIANE SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027

BERGAMO

Maria Teresa Bassi (schiacciatrice), Elena Pietrini (schiacciatrice), Giada Agazzi (centrale), Ilaria Battistoni (palleggiatrice), Safa Allaoui (palleggiatrice), Erika Esposito (schiacciatrice), Denise Meli (centrale), Maria Adelaide Babatunde (centrale), Anna Rocca (libero), Federica Carletti (schiacciatrice).

BRESCIA

Rossella Olivotto (centrale), Dalila Modestino (centrale), Caterina Schillkowski (palleggiatrice), Valentina Bartolucci (palleggiatrice), Beatrice Parrocchiale (libero), Rachele Nardelli (schiacciatrice), Paola Ruggieri (libero), Giorgia Amoruso (schiacciatrice).

BUSTO ARSIZIO

Valeria Battista (schiacciatrice), Federica Palloni (libero), Ajack Jhon Majak Malual (opposto), Maia Carlotta Monaco (centrale), Dalila Marchesini (Centrale), Francesca Parlangeli (libero), Asia Spaziano (palleggiatrice), Matilde Munarini (centrale), Alice Tercolacci (centrale).

CHIERI

Alessia Regoni (libero), Ilaria Spirito (libero), Katja Eckl (centrale), Marina Lubian (centrale), Stella Nervini (schiacciatrice), Marina Giacomello (opposto), Yasmina Akrari (centrale).

CONEGLIANO

Linda Manfredini (centrale), Raphaela Folie (centrale), Anna Piovesan (schiacciatrice), Monica De Gennaro (libero), Elena Arici (libero), Merit Adigwe (opposto), Sarah Fahr (centrale).

CONSOLINI (SAN GIOVANNI IN MARIGNANO)

Martina Bracchi (schiacciatrice), Rebecca Scialanca (libero), Anna Adelusi (opposto), Anita Bagnoli (palleggiatrice), Sara Panetoni (libero), Alice Nardo (schiacciatrice), Veronica Costantini (centrale), Margherita Brandi (centrale), Dominika Giuliani (schiacciatrice), Rachele Morello (palleggiatrice).

CUNEO

Carola Bonafede (libero), Ludovica Guidi (centrale), Sofia Ferrarini (centrale), Linda Magnani (libero), Laura Pasquino (palleggiatrice), Noemi Signorile (palleggiatrice).

FIRENZE

Nausica Acciarri (centrale), Beatrice Negretti (libero), Aneta Zojzi (schiacciatrice), Sofia Valoppi (libero), Jennifer Boldini (palleggiatrice), Federica Piacentini (centrale), Giulia Fanfani (libero), Alice Tanase (schiacciatrice), Sara Caruso (centrale), Beatrice Agrifoglio (palleggiatrice).

MACERATA

Roberta Carraro (palleggiatrice), Chiara Landucci (centrale), Asia Bonelli (palleggiatrice), Alessia Manzon (centrale), Nicole Piomboni (schiacciatrice), Melissa Tesi (libero), Bianca Farriol (centrale), Alessia Mazzaro (centrale), Giorgia Caforio (libero), Beatrice Gardini (schiacciatrice), Clara Decortes (opposto).

MILANO

Francesca Bosio (palleggiatrice), Virginia Paola Di Napoli (libero), Benedetta Maria Sartori (centrale), Anna Danesi (centrale), Paola Egonu (opposto), Binto Diop (opposto), Giulia Gennari (palleggiatrice), Rebecca Piva (schiacciatrice), Eleonora Fersino (libero).

NOVARA

Carlotta Cambi (palleggiatrice), Federica Squarcini (centrale), Giulia De Nardi (libero), Ilenia Moro (libero), Benedetta Bartolini (centrale), Sara Bonifacio (centrale), Giulia Carraro (palleggiatrice), Elena Perinelli (schiacciatrice).

SCANDICCI

Chidera Eze (palleggiatrice), Imma Sirressi (libero), Sofia D’Odorico (schiacciatrice), Caterina Bosetti (schiacciatrice), Martina Armini (libero), Emma Graziani (centrale), Linda Nwakalor (centrale), Sara Alberti (centrale).

TALMASSONS

Karin Barbazeni (centrale), Alessandra Mistretta (libero), Islam Gannar (centrale), Aurora Rossetto (schiacciatrice), Beatrice Molinaro (centrale), Giorgia Frosini (opposto), Amelie Vighetto (opposto), Francesca Scola (palleggiatrice), Aurora Cassan (libero).

VALLEFOGLIA

Alessia Bolzonetti (schiacciatrice), Sophie Andrea Blasi (libero), Gaia Giovannini (schiacciatrice), Chiara De Bortoli (libero), Sonia Candi (centrale), Ulrike Bridi (palleggiatrice), Loveth Omoruyi (schiacciatrice).