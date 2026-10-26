Volley femminile, sorteggiati i gironi dei Mondiali 2027: le avversarie dell’Italia e gli accoppiamenti fino alla finale

Sono stati sorteggiati i gironi e tutti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2027 di volley femminile (il nome ufficiale sarà Coppa del Mondo, generando parecchia confusione con un torneo già esistito nel recente passato), che si disputeranno tra USA e Canada dal 20 agosto al 5 settembre. All’evento parteciperanno 32 squadre, che sono state suddivise in otto gironi da quattro compagini ciascuno: le prime due classificate si qualificheranno agli ottavi di finale.

L’Italia è stata inserita nella Pool A in qualità di squadra numero 1 del mondo ed è stata accoppiata di diritto con la sedicesima forza del ranking FIVB. Le azzurre se la dovranno dunque vedere con il Belgio di Britt Herbots, squadra indubbiamente molto insidiosa, ma ampiamente alla portata delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024. La nostra Nazionale ha poi pescato molto bene per quarto riguarda la terza e la quarta compagine del raggruppamento: la Colombia e Porto Rico non sono rivali di primo piano.

L’incrocio con gli ottavi di finale è con il gruppo B, in cui figurano Cina, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. Potrebbe dunque esserci un confronto con le solide asiatiche, con le solite oranje oppure con le scandinave guidate da Isabelle Haak e battute nei quarti di finale degli ultimi Europei. In caso di qualificazione ai quarti di finale, il testa a testa sarebbe con chi emergerà dalle sfide tra la Pool D (USA favoriti contro Thailandia, Messico, Grecia) e la Pool E (Polonia e Germania si giocheranno le prime due posizioni, ma attenzione alla Slovenia, Cuba sarà l’anello debole).

I primi quattro gironi figurano nella parte alta del tabellone, dunque si incroceranno tra loro anche in semifinale. Nella parte bassa, invece, spiccano il Brasile (gruppo B con Cechia, Kenya e Corea del Sud), la Turchia (girone C con Repubblica Dominicana, Francia, Egitto), il Giappone e la Russia (raggruppamento F con Argentina e Bulgaria), la Serbia e il Canada (Pool G con Ucraina e Camerun). Di seguito l’esito del sorteggio dei Mondiali 2027 di volley femminile.

GIRONI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2026

POOL A: Italia, Belgio, Colombia, Porto Rico.

POOL B: Brasile, Cechia, Kenya, Corea del Sud.

POOL C: Turchia, Repubblica Dominicana, Francia, Egitto.

POOL D: USA, Thailandia, Messico, Grecia.

POOL E: Polonia, Germania, Slovenia, Cuba.

POOL F: Giappone, Russia, Argentina, Bulgaria.

POOL G: Canada, Serbia, Ucraina, Camerun.

POOL H: Cina, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera.

ACCOPPIAMENTI ELIMINAZIONE DIRETTA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2026

OTTAVI DI FINALE

Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo H

Ottavo di finale 2: Prima gruppo E vs Seconda gruppo D

Ottavo di finale 3: Prima gruppo H vs Seconda gruppo A

Ottavo di finale 4: Prima gruppo D vs Seconda gruppo E

Ottavo di finale 5: Prima gruppo B vs Seconda gruppo G

Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo B

Ottavo di finale 7: Prima gruppo C vs Seconda gruppo F

Ottavo di finale 8: Prima gruppo F vs Seconda gruppo C

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: Vincente ottavo di finale 1 vs Vincente ottavo di finale 2

Quarto di finale 2: Vincente ottavo di finale 3 vs Vincente ottavo di finale 4

Quarto di finale 3: Vincente ottavo di finale 5 vs Vincente ottavo di finale 6

Quarto di finale 4: Vincente ottavo di finale 7 vs Vincente ottavo di finale 8

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente quarto di finale 1 vs Vincente quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente quarto di finale 3 vs Vincente quarto di finale 4