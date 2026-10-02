Volley femminile, scelte le sedi dei Mondiali 2027: ci sarà una Final Eight, due Nazioni protagoniste

Si è delineata la mappa geografica dei Mondiali 2027 di volley femminile, che si disputeranno tra USA e Canada dal 20 agosto al 5 settembre. La FIVB ha svelato le sedi della prossima rassegna iridata, a cui parteciperanno 32 squadre, che verranno suddivise in otto gironi da quattro compagini ciascuno: le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, verranno messi in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenterà all’appuntamento per difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Thailandia.

Fabio Azevedevo, Presidente della Federazione Internazionale, ha comunicato che Montreal e Québec City (Canada) e Omaha e Orlando (USA) ospiteranno la fase a gironi e gli ottavi di finale. A seguire, le otto Nazionali rimaste in gioco si trasferiranno ad Anaheim (USA), dove si disputeranno i quarti di finale, le semifinali e gli atti conclusivi.

Già fissato un obiettivo: superare i 15.602 spettatori registrati ai Giochi di Montreal 1976, al Centre Bell della località canadese si punterà al record di presenza per una partita di volley indoor in Nord America. Per il sorteggio dei gironi e il calendario dettagliato bisognerà attendere la metà del mese di ottobre, quando verrà aperta anche la vendita dei biglietti, i cui prezzi non sono ancora stati comunicati.