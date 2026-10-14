Volley femminile, Scandicci trova la prima vittoria in Serie A1: Van Ryk e Skinner sugli scudi, Macerata ko

Scandicci ha sconfitto Macerata per 3-1 (25-14; 21-25; 26-24; 25-23) nell’anticipo della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile, andata in scena stasera al Fontescodella per permettere alle toscane di saltare il turno infrasettimanale della prossima settimana e avere così più tempo a disposizione per preparare il match contro Conegliano che metterà in palio la Supercoppa Italiana.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno dominato il primo set, ma nella seconda frazione hanno subito la verve delle padrone di casa e sul 18-17 hanno subito un importante rush della compagine marchigiana. Le Campionesse del Mondo sono riuscite a issarsi sul 12-8 nel terzo parziale, ma hanno subito la rimonta (19-19), sono andati sotto nel punteggio (24-22), hanno annullato due set-point e si sono imposte ai vantaggi. Il quarto set è stato lottato punto a punto, le ospiti sono state più incisive nel momento decisivo e hanno chiuso i conti.

Scandicci ha così conquistato la prima vittoria stagionale dopo le due sconfitte rimediate al tie-break contro Chieri e Vallefoglia, issandosi al settimo posto provvisorio in classifica generale. Terzo stop di fila per Macerata dopo i passi falsi contro Milano e Bergamo per 3-1, le marchigiane rimangono in fondo alla graduatoria.

Prestazione degna di nota da parte della bomber canadese Kiera Van Ryk (25 punti) e della schiacciatrice statunitense Avery Skinner (20) sotto la regia di Maja Ognjenovic (4 punti), da annotare le sei marcature del martello Caterina Bosetti e i 10 punti della centrale serba Maja Aleksic. Tra le fila di Macerata si sono distinte Mikaela Stoyanova (25 punti), Beatrice Gardini (10) e Susan Schut (10).