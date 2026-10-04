Volley femminile, Pietrini si ritrova e trascina Bergamo. Squarcini e Bonifacio guidano Novara, brava Bolzonetti

Non soltanto la vittoria di Conegliano contro Cuneo per 3-0 e la sconfitta di Scandicci contro Chieri al tie-break nel pomeriggio riservato alla prima giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara si è imposta per 3-2 sul campo di Busto Arsizio, subendo la rimonta da 2-1 e riuscendo poi ad avere la meglio nel parziale decisivo, sotto l’impulso delle attaccanti Kaja Grobelna (14 punti) e Tatiana Tolok (24) e delle centrali Federica Squarcini (14, 4 muri) e Sara Bonifacio (11), mentre tra le Farfalle si sono distinte Leana Grozer (26) e Yukiko Wada (14).

Talmassons e Bergamo hanno avuto la meglio in due potenziali sfide salvezza: le friulane si sono imposte per 3-0 sul campo della neopromossa Brescia, trascinate da Giorgia Frosini (20 punti) e Leonarda Grabic (12) contro Beatrice Parrocchiale e compagne; le orobiche hanno battuto Macerata per 3-1 tra le mura amiche, sotto i riflettori una ritrovata Elena Pietrini (18 punti), Denise Meli (11) e Kendall Kipp (14) contro il sestetto guidato da Clara Decortes (22) e Beatrice Gardini (15).

Vallefoglia ha fatto gioire il proprio pubblico, imponendosi per 3-1 contro Consolini/San Giovanni in Marignano: Alessia Bolzonetti (20 punti), Elizaveta Kochurina (16) e Sonia Candi (13) hanno fatto la differenza contro le ospiti guidate da Martina Bracchi (21) e Anna Adelusi (21). Di seguito il quadro dettagliato dei risultati della prima giornata e la classifica generale della Serie A1 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (25-22; 23-25; 25-22; 21-25; 11-15)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Omag Consolini Volley 1907 3-1 (22-25; 25-23; 25-23; 25-20)

Laica Cioccolato Uyba Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara 2-3 (25-22; 15-25; 19-25; 25-22; 12-15)

ChorusLife Volley Bergamo vs Cbf Balducci HR Macerata 3-1 (25-17; 25-23; 16-25; 25-21)

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Grana Volley Cuneo 3-0 (25-13; 25-16; 25-20)

Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Cda Volley Talmassons Fvg (15-25; 19-25; 15-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 3 punti, Milano 3, Talmassons 3, Bergamo 3, Vallefoglia 3, Novara 2, Chieri 2, Busto Arsizio 1, Scandicci 1, Macerata 0, Consolini 0, Firenze 0, Brescia 0, Cuneo 0.