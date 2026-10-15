Volley femminile, Milano-Novara accende la terza giornata. Talmassons sfida Conegliano

Un confronto fra aspiranti protagoniste dello scudetto, una sorpresa chiamata all’esame più difficile e diverse squadre alla ricerca dei primi punti. La terza giornata della Serie A1 femminile si sviluppa da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, con Milano-Novara al centro dell’attenzione e Talmassons pronta a ricevere Conegliano. La classifica risente già dei due anticipi della quarta giornata: le Pantere hanno allungato a nove punti, mentre Scandicci ha trovato il primo successo. Milano e Talmassons restano a punteggio pieno dopo due incontri, seguite da Bergamo e Vallefoglia, ancora imbattute.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Il turno comincia venerdì 16 ottobre alle 20.00, al Palasport Jimmy George di Montichiari, dove la Banca Valsabbina Millenium Brescia ospita la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Le lombarde cercano di muovere la classifica, mentre le marchigiane vogliono consolidare un avvio impreziosito dal successo contro Scandicci. Per Brescia la priorità è trasformare meglio la ricezione in attacchi vincenti. Contro Chieri il primo tocco ha offerto possibilità di costruzione, ma la finalizzazione è rimasta poco produttiva: Valentina Bartolucci dovrà trovare una distribuzione meno leggibile, coinvolgendo Rossella Olivotto e Dalila Modestino e alleggerendo le responsabilità delle bande. Rachele Nardelli ha mostrato di poter dare un contributo efficace, mentre Andrea Mihaljevic rappresenta un riferimento da sostenere con maggiore continuità.

Vallefoglia può affidarsi alla regia di Jenna Gray e alla crescita di Alessia Bolzonetti, capace di incidere sia in attacco sia in ricezione. L’equilibrio fra Bolzonetti, Gaia Giovannini ed Erblira Bici sarà importante per evitare di concentrare il gioco su un solo terminale. Bici dovrà cercare soluzioni più efficaci contro il muro schierato, mentre Elizaveta Kochurina può contribuire al centro e al servizio. Alexandra Frantti offre un’ulteriore alternativa: per la squadra di Andrea Pistola, la sfida sarà mantenere ordine anche senza la spinta emotiva di un confronto con una delle favorite.

GRANDA VOLLEY CUNEO-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76

Il derby piemontese è in programma sabato 17 ottobre alle 20.30, al Palazzo dello Sport di Cuneo. La Granda Volley Cuneo cerca i primi punti contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, chiamata a ripartire dopo il confronto con Conegliano. Cuneo dispone di risorse per rendere impegnativa la partita: Lisania Grafort e Masa Pucelj possono sostenere il volume offensivo, mentre Elena Baka ha offerto un contributo utile alla ricezione. Noemi Signorile dovrà utilizzare con continuità anche Ela Koulisiani e Ludovica Guidi, evitando che il gioco diventi troppo prevedibile sulle bande. La battuta di Koulisiani può essere un’arma per disturbare la costruzione ospite, ma servirà accompagnarla con una difesa capace di alimentare il contrattacco.

Chieri deve migliorare soprattutto la produttività delle ricostruzioni. La ricezione ha retto anche contro Conegliano, ma non è bastata a garantire un attacco efficace. Sarah van Aalen avrà bisogno di risposte più distribuite, oltre al peso di Anett Németh e al contributo di Marina Lubian. Le alternative fra Reagan Cooper, Logan Eggleston, Abagayle Guezen e Stella Nervini permettono a Nicola Negro di intervenire sugli equilibri del reparto. Contro Cuneo sarà importante ritrovare incisività al servizio e pazienza nei palloni difficili.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO-IGOR GORGONZOLA NOVARA

Il confronto più atteso si disputa sabato 17 ottobre alle 20.30 all’Opiquad Arena di Monza, con la Numia Vero Volley Milano opposta all’Igor Gorgonzola Novara. Le lombarde arrivano con sei punti e una produzione offensiva già ben distribuita; le piemontesi devono ritrovare stabilità dopo la sconfitta al tie-break contro Bergamo.

Milano ha mostrato di poter affiancare a Paola Egonu un contributo importante delle bande e delle centrali. Khalia Lanier e Rebecca Piva danno possibilità differenti a Francesca Bosio, mentre Anna Danesi può incidere quando la costruzione consente di utilizzare il primo tempo. La qualità della ricezione di Eleonora Fersino e delle schiacciatrici sarà essenziale per mantenere disponibili queste opzioni. Al servizio, la squadra di Gianlorenzo Blengini proverà a mettere sotto pressione un reparto novarese che nell’ultima uscita ha faticato a offrire palloni comodi.

Novara dovrà proteggere Carlotta Cambi e trovare un equilibrio fra potenza e tenuta del primo tocco. Tatiana Tolok e Kaja Grobelna garantiscono peso offensivo, ma servirà un apporto più continuo dalle altre soluzioni laterali. Britt Herbots deve ritrovare efficacia, mentre Lina Alsmeier può contribuire alla stabilità della costruzione. Il muro, con Sara Bonifacio e le alternative al centro, dovrà limitare le combinazioni milanesi senza concedere troppo alle bande. Benedetta Bartolini ha già mostrato di poter essere una risorsa importante in questo fondamentale.

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907-CBF BALDUCCI HR MACERATA

Punti preziosi per sbloccare la classifica saranno in palio domenica 18 ottobre alle 17.00, al Palasport di Cervia, tra Omag Consolini Volley 1907 e Cbf Balducci Hr Macerata. Entrambe sono ancora senza vittorie, ma Macerata ha già disputato tre incontri dopo l’anticipo con Scandicci.

Le romagnole devono rendere più fluida la costruzione e ridurre il numero di attacchi affrontati contro un muro ben composto. Anna Adelusi e Alice Nardo avranno bisogno di palloni più favorevoli, mentre il contributo delle centrali può aiutare Rachele Morello a distribuire meglio il carico. Sara Panetoni rappresenta un riferimento in seconda linea, ma la ricezione dovrà essere sostenuta da tutto il reparto. Anche la difesa sarà importante per creare occasioni senza dipendere soltanto dal cambio palla. Macerata arriva con una nuova opzione offensiva emersa nell’anticipo: Mikaela Stoyanova ha dimostrato di poter sostenere un volume elevato di attacchi. Roberta Carraro dovrà però coinvolgere maggiormente anche le bande e le centrali, evitando un’eccessiva dipendenza dall’opposta. Beatrice Gardini e Susan Schut sono chiamate a migliorare la finalizzazione, mentre Giorgia Caforio può aiutare a mantenere ordinata la ricezione. La capacità di limitare gli errori e gestire i finali equilibrati potrebbe pesare molto in una sfida fra squadre bisognose di fiducia.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-IL BISONTE FIRENZE

Il derby toscano si gioca domenica 18 ottobre alle 17.00 al Pala BigMat di Firenze, dove la Savino Del Bene Scandicci affronta Il Bisonte Firenze. Per la formazione di Marco Gaspari è l’occasione di dare continuità al primo successo e avvicinarsi alla Supercoppa con equilibri più solidi. Scandicci può costruire il proprio vantaggio sul peso di Kiera Van Ryk e Avery Skinner, ma dovrà mantenere coinvolte le centrali per non ridurre il gioco alle uscite laterali. Maja Ognjenović dispone di più soluzioni, da utilizzare anche quando la ricezione non è perfetta. Il contributo di Martina Armini al primo tocco e la presenza a rete di Maja Aleksić possono sostenere il sistema; servirà però maggiore regolarità per evitare che errori e cali consentano al Bisonte di restare agganciato.

Firenze ha mostrato un muro capace di incidere, con Sara Caruso e Nika Milošič protagoniste al centro. Jennifer Boldini dovrà sfruttarne la disponibilità offensiva, mentre Paulina Damaske e Caitie Baird saranno importanti per proteggere la costruzione. Bianca Cugno può dare peso da posto due, ma deve aumentare l’efficacia per rendere l’attacco meno dipendente dal reparto centrale. La battuta fiorentina dovrà creare pressione senza regalare troppe occasioni alle avversarie.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO

La sorpresa di questo avvio affronta il riferimento del campionato domenica 18 ottobre alle 17.30, al Pala Carnera di Udine. La Cda Volley Talmassons Fvg riceve la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano in un confronto fra due formazioni ancora imbattute.

Talmassons ha costruito il proprio avvio anche sulla capacità di limitare gli errori al servizio e distribuire il contributo offensivo. Giorgia Frosini rappresenta un terminale importante per Francesca Scola, mentre Leonarda Grabić aggiunge una soluzione di banda e Islam Gannar e Beatrice Molinaro possono dare efficacia al centro. Contro le Pantere servirà una ricezione capace di mantenere attive queste opzioni: affidarsi soltanto ai palloni alti renderebbe più semplice il lavoro della difesa veneta. Conegliano arriva con nove punti e nessun set perso, ma l’anticipo della quarta ha mostrato quanto la squadra sappia cambiare riferimento offensivo. Gabi e Zhu Ting hanno sostenuto l’attacco anche senza una serata dominante di Isabelle Haak, mentre Linda Manfredini ha offerto un’alternativa al centro. Joanna Wołosz può variare la distribuzione, sostenuta dalla qualità della seconda linea. Per Talmassons sarà fondamentale dare valore alle difese e mantenere ordine nelle coperture; le ospiti proveranno invece a imporre continuità nel cambio palla e precisione nella ricostruzione.

LAICA CIOCCOLATO UYBA-CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO

La giornata si chiude domenica 18 ottobre alle 18.00, al Biella Forum di Biella, con la Laica Cioccolato Uyba contro la ChorusLife Volley Bergamo. Le lombarde cercano il primo successo, mentre Bergamo vuole confermare un avvio da cinque punti e due vittorie. La Uyba deve rendere più stabile la propria produzione offensiva. Leana Grozer può sostenere un volume importante di attacchi, ma Nanami Seki avrà bisogno di un contributo più distribuito, coinvolgendo Yukiko Wada e le centrali. Alice Torcolacci può essere una soluzione efficace quando il primo tocco permette di giocare vicino alla rete. Contenere gli errori e migliorare le coperture sarà importante contro una squadra che ha mostrato di saper incidere a muro.

Bergamo può contare sul contributo delle centrali Silke Van Avermaet e Denise Meli, prezioso sia in attacco sia nella fase di muro. Il loro coinvolgimento permette di alleggerire il carico su Kendall Kipp ed Elena Pietrini, mentre Erika Esposito ha aggiunto un’opzione offensiva interessante. La ricezione resta un aspetto da consolidare: mantenere la regia in condizioni favorevoli sarà necessario per sfruttare tutta la rete. La Uyba cercherà proprio di interrompere questa fluidità, provando a trasformare la pressione al servizio in opportunità di contrattacco.