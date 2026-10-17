Pallavolo
Volley femminile, Milano liquida Novara nel big match: Egonu e Danesi sugli scudi. Chieri domina il derby
Milano ha dominato il big match contro Novara, prestigioso anticipo serale valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-19; 25-18; 25-15). Le ragazze di coach Chicco Blengini hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno tramortito il sestetto allenato da Massimo Barbolini, incapace di reagire all’Allianz Cloud e mai stato in grado di impensierire le padrone di casa.
Le meneghine hanno infilato la terza vittoria consecutiva e hanno agganciato Conegliano al comando della classifica a punteggio pieno (9 punti), mentre le piemontesi sono incappate nel secondo stop di fila dopo la battuta d’arresto al tie-break contro Bergamo. Prova di spessore da parte dell’opposto Paola Egonu (13 punti) e delle schiacciatrici Khalia Lanier (13) e Rebecca Piva (11) sotto la regia di Francesca Bosio, la centrale Anna Danesi ha messo a segno ben 6 muri (9 punti complessivi). Alle ospiti non sono bastate le attaccanti Tatiana Tolok (10) e Kaja Grobelna (8).
Il derby piemontese è stato dominato da Chieri, che ha regolato Cuneo a domicilio con un nitido 3-0 (25-13; 25-13; 25-21) e ha riscattato il ko rimediato mercoledì sera contro Conegliano, infilando la terza vittoria stagionale e issandosi al terzo posto in classifica generale, a una lunghezza di distacco dalle due capolista. Prova di spessore da parte di Anett Németh (13 punti) e Logan Eggleston (14), da annotare le sette marcature di Stella Nervini.