Volley femminile, Milano espugna Bergamo in Serie A1. Brescia passa a Firenze al quinto set

Si completa la quarta giornata della regular season della Serie A1 2026-2027 di volley femminile: nel big match Milano espugna Bergamo per 0-3 ed aggancia Conegliano in vetta, mentre Vallefoglia regola Cuneo per 3-0 e resta in scia alle due battistrada. Negli altri incontri Busto Arsizio piega Talmassons per 3-1, Novara liquida San Giovanni in Marignano per 3-0, infine Brescia passa a Firenze per 2-3.

In classifica guidano Conegliano e Milano con 4 vittorie e 12 punti, davanti a Vallefoglia, imbattuta ma a quota 11. Seguono Chieri e Bergamo con 3 successi ed 8 punti, mentre con 2 affermazioni ci sono Scandicci (8 punti), Talmassons e Novara (6 a testa). Una sola vittoria per Firenze e Busto Arsizio (4 punti per entrambe), per San Giovanni in Marignano (3) e per Brescia (2), mentre restano ancora al palo Macerata e Cuneo (0).

Bergamo cade in casa contro Milano per 0-3 (14-25, 23-25, 15-25): le meneghine dominano primo e terzo set, mentre la seconda frazione è più combattuta, anche se le ospiti restano sempre davanti e paiono in controllo. Top scorer del match è Paola Egonu con 22 punti, mentre tra le ospiti va in doppia cifra anche Rebecca Piva con 10, infine alle padrone di casa non bastano i 16 di Kendall Kipp.

Vallefoglia regola Cuneo per 3-0 (25-22, 25-17, 31-29): i primi due parziali vengono conquistati agevolmente dalle padrone di casa, mentre le ospiti sembrano poter incamerare il terzo set, a lungo condotto, ma nel finale si va ai vantaggi e Vallefoglia chiude i conti. Alessia Bolzonetti top scorer con 21 punti, coadiuvata da Erblira Bici con 13, mentre tra le ospiti la migliore risulta Masa Pucelj con 17.

Busto Arsizio piega Talmassons per 3-1 (25-22, 26-28, 25-20, 25-18): bustocche avanti di un set ma riprese dalle friulane ai vantaggi della seconda frazione, poi però le padrone di casa dominano i due parziali successivi e portano a casa un successo da 3 punti. Per Busto in evidenza Yukiko Wada con 22 punti, assieme a Valeria Battista con 15, mentre per le ospiti ci sono i 16 di Giorgia Frosini ed i 13 di Beatrice Molinaro.

Novara liquida San Giovanni in Marignano con un netto 3-0 (25-23, 25-22, 25-16): le piemontesi soffrono nei primi due set, conquistati in volata, poi però dominano la terza frazione e conquistano agevolmente il successo. Per le piemontesi 16 punti a testa per Tatiana Tolok e Kaja Grobelna, mentre per le romagnole l’unica in doppia cifra è Martina Bracchi con 11.

Firenze si fa rimontare e cede al tiebreak a Brescia per 2-3 (25-23, 20-25, 25-21, 22-25, 10-15): toscane per due volte avanti nel conto dei set, ma le lombarde non demordono e centrano non soltanto la prima vittoria stagionale, ma anche i primi punti dell’annata. Con 25 punti a testa le top scorer sono Bianca Cugno per le padrone di casa ed Andrea Mihaljevic per le ospiti. Per Firenze anche i 22 di Caitlin Baird, per Brescia 15 di Rachele Nardelli.