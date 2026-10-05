Volley femminile, le migliori italiane della prima giornata di A1. Egonu e Nervini decisive. Si rivede Frosini!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 1ª GIORNATA DI SERIE A1

PAOLA EGONU: Comincia con una prova da trascinatrice il campionato dell’opposta di Milano, decisiva nel 3-0 su Firenze. Per lei 27 punti, il 55% in attacco e due ace, con dieci palloni messi a terra nel terzo set. Quando i parziali si complicano, Paola trova le soluzioni per risolverli. MVP e riferimento assoluto.

STELLA NERVINI: Prestazione di altissimo livello nel successo al tie-break di Chieri sul campo di Scandicci. La schiacciatrice chiude con 22 punti, il 63% in attacco e il 69% di ricezione positiva, aggiungendo un muro. Impressionante la precisione offensiva: 21 attacchi vincenti su 33, senza errori diretti e con una sola murata subita. Completa e incisiva.

FEDERICA SQUARCINI: Una certezza al centro della rete nella vittoria di Novara al quinto set contro Busto Arsizio. Firma 14 punti con l’81% in attacco, trasformando nove degli undici palloni ricevuti senza errori e senza subire muri. Aggiunge quattro muri vincenti e un ace: qualità e concretezza in tutti i fondamentali che contano per una centrale.

GIORGIA FROSINI: Debutto da protagonista per l’opposta di Talmassons, premiata MVP nel netto 3-0 sul campo di Brescia. I suoi 20 punti, con il 55% in attacco e quattro muri, fotografano una partita di grande sostanza. Un solo errore su 29 attacchi e nessuna murata subita, per un’efficienza offensiva del 51%. Potenza accompagnata dalla precisione.

ALESSIA BOLZONETTI: Lascia il segno nella vittoria di Vallefoglia su San Giovanni in Marignano, garantendo un contributo importante anche in seconda linea. Per lei 20 punti, il 47% in attacco e il 78% di ricezione positiva su 28 palloni, con il 50% di perfetta. Completano la prestazione un ace e un muro. Un apporto prezioso su entrambi i lati del gioco.

ANNA ADELUSI: San Giovanni perde a Vallefoglia, ma l’opposta offre una prova offensiva da applausi. Realizza 21 punti, tutti in attacco, con il 55% di positività e il 50% di efficienza. Nessun errore diretto su 38 palloni e soltanto due muri subiti: numeri che raccontano quanto sia riuscita a sostenere il peso dell’attacco romagnolo.

CHIARA DE BORTOLI: Il premio di MVP nel successo di Vallefoglia su San Giovanni premia una grande prestazione. Chiude con l’80% di ricezione positiva e il 66% di perfetta, senza errori sui 21 palloni ricevuti. Una prova che merita spazio accanto a quelle delle migliori realizzatrici.