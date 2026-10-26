Volley femminile, le migliori italiane della 5ª giornata di A1. Egonu e Nervini, firme d’autore. Danesi insuperabile

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 5ª GIORNATA DI SERIE A1

PAOLA EGONU Il peso dell’attacco della Numia Vero Volley Milano passa ancora dalle sue mani. Nel 3-0 sulla Laica Cioccolato UYBA firma 25 punti in appena tre set, con 21 attacchi vincenti su 44 tentativi, il 47% di positività e il 31% di efficienza. Aggiunge tre muri e un ace, chiudendo con dieci punti in fase break. Tanto lavoro e un bottino decisivo per il successo delle milanesi.

ANNA DANESI Cinque muri in tre set raccontano l’impatto della centrale nella vittoria di Milano contro Busto Arsizio. Undici punti complessivi, con cinque attacchi vincenti su dieci, senza errori né murate subite: 50% sia di positività sia di efficienza offensiva. Completa la prestazione un ace, senza sbagliare nessuno dei suoi 16 servizi. Una prova di grande pulizia e concretezza.

STELLA NERVINI Si prende il premio di MVP nel successo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sul campo della CDA Volley Talmassons FVG. La schiacciatrice abbina efficacia offensiva e solidità in seconda linea: 13 punti, dodici attacchi vincenti su 23, il 52% di positività e il 43% di efficienza. In ricezione affronta 22 palloni con il 63% di positiva, il 31% di perfetta e un solo errore. Un ace completa una partita di qualità.

BEATRICE GARDINI È il principale terminale offensivo della CBF Balducci HR Macerata nella vittoria per 3-1 sul campo della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Realizza 18 punti, tutti in attacco, con il 42% di positività e il 35% di efficienza su 42 tentativi: appena due errori diretti e una murata subita. Offre anche il suo contributo in ricezione, con il 60% di positiva su dieci palloni, senza errori. Una prestazione concreta su un volume di gioco importante.

GIORGIA CAFORIO Il premio di MVP certifica il valore della sua partita nel successo esterno di Macerata. Il libero gestisce 37 ricezioni, quasi la metà di quelle della squadra, chiudendo con il 64% di positiva, il 43% di perfetta e il 54% di efficienza, con un solo errore. Una presenza preziosa per dare continuità al cambio palla marchigiano e sostenere il lavoro delle attaccanti.

CAROLA BONAFEDE Merita una segnalazione la prova del libero della Granda Volley Cuneo nel 3-1 su Il Bisonte Firenze. Sui 25 palloni ricevuti raggiunge il 76% di positiva e il 72% di efficienza, concedendo un solo errore. La ricezione perfetta si ferma al 20%, ma la continuità nel tenere giocabile il primo tocco offre una base solida alla regia piemontese. Una prestazione utile nell’economia della vittoria.