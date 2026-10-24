Volley femminile, Conegliano vince la Supercoppa Italiana: De Gennaro e Fahr trascinanti, Haak scatenata. Scandicci ko

Conegliano ha vinto la Supercoppa Italiana 2026 di volley femminile, sconfiggendo Scandicci per 3-1 (23-25; 25-18; 26-24; 26-24) nel match andato in scena al PalaFlorio di Bari e conquistando il trofeo per la nona volta nella propria storia dopo il trionfo del 2016 e il filotto di sette sigilli consecutivi tra il 2018 e il 2024. Le Pantere hanno rispettato il pronostico della vigilia contro la compagine toscana, ma l’incontro si è rivelato decisamente combattuto e un paio di set si sono decisi con il minimo scarto e per piccoli dettagli.

Sul 22-23 del primo parziale, Skinner ha firmato un diagonale potente, Haak ha annullato il set-point e poi Scandicci ha chiuso i conti sull’invasione di Folie. La corazzata veneta ha operato l’allungo nelle fase centrale della seconda frazione: da 8-7 a 15-10 con Haak e Gabi a fare la differenza contro Van Ryk e compagne. A parità stabilita, il terzo set è stato lottato punto a punto: sul 21-20 un diagonale di Zhu e un primo tempo di Fahr hanno regalato il break (23-21), poi uno scambio di errori offensivi tra Haak e Van Ryk, poi due magie di Gabi e un errore di Van Ryk hanno permesso a Conegliano di portarsi in vantaggio.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono sembrate in controllo nel quarto set (15-11 e 22-19), ma hanno subito il recupero da parte della formazione guidata da coach Marco Gaspari e sono state agganciate sul 23-23. Nella fase calda, l’Imoco ha avuto un match-point dopo una zampata di Folie, annullato da Van Ryk (24-24); una bordata di Haak ha regalato la seconda occasione a Conegliano, poi Bergmann ha sbagliato l’attacco e Conegliano ha potuto festeggiare.

Prestazione sopra le righe da parte della bomber Isabelle Haak (28 punti) sotto la regia di Joanna Wolosz, che ha mandato in doppia cifra anche le schiacciatrici Zhu Ting (17) e Gabi (10) e la centrale Sarah Fahr (14 punti, 4 muri), affiancata sottorete da Raphela Folie (9 punti, 3 stampatone), encomiabile l’eterno libero Monica De Gennaro. A Scandicci non sono bastate l’opposto Kiera Van Ryk (27) e Maja Aleksic, 9 punti per il martello Julia Bergmann, 6 marcature per Caterina Bosetti, c’è stato spazio per la palleggiatrice Chidera Blessing Eze, subentrata a Maja Ognjenovic.