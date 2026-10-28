Volley femminile, Conegliano strapazza Vallefoglia e aggancia Milano in Serie A1

Conegliano ha travolto Vallefoglia con un perentorio 3-0 (25-15; 25-16; 25-11) nel posticipo della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, infilando la quinta vittoria consecutiva con il massimo scarto e agganciando Milano a punteggio pieno in testa alla classifica generale. Le Pantere hanno rispettato il pronostico della vigilia di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, infliggendo dei severi parziali alle marchigiane, che sono incappate nel primo stop stagionale e ora si trovano a quattro lunghezze dalla vetta.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno allungato in avvio delle tre frazioni e hanno creato il solco, chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioca. Tornata in campo dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, la corazzata veneta ha ribadito il proprio strapotere, dettando legge in tutti i fondamentali con assoluta disinvoltura e non concedendo alle avversarie la minima occasione per provare a dare vita a una partita equilibrata.

A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Isabelle Haak (13 punti, 2 ace) e la schiacciatrice Zhu Ting (15 punti, 3 muri), affiancata di banda per l’occasione da Fatoumatta Sillah (10), oggi preferita alla stella Gabi. Turno di riposo anche per Sarah Fahr, al centro hanno giocato Linda Manfredini (7) e Raphaela Folie (6) sotto la regia di Joanna Wolosz, c’è stato spazio anche per la bomber Merit Adigwe (5) e il martello Anna Piovesan (3).

Tra le fila di Vallefoglia, le migliori sono state Lucia Varela Gomez (10) e Alexandra Fratti (9), 5 marcature per Gaia Giovannini. Conegliano tornerà in campo domenica 1° novembre (ore 16.00) per fronteggiare Firenze in trasferta, mentre Vallefoglia ospiterà Talmassons tra quattro giorni (ore 17.00) per un pronto riscatto.