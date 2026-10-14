Volley femminile, Conegliano strapazza Chieri e firma il tris in Serie A1: Haak e Gabi mattatrici

Conegliano ha sconfitto Chieri con uno schiacciante 3-0 (25-19; 25-14; 25-22) nell’anticipo della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile, espugnando il PalaFenera in poco più di un’ora di gioco. Le Campionesse d’Italia, scese in campo oggi per evitare il turno infrasettimanale di settimana prossima in vista della Supercoppa Italiana, hanno rispettato il pronostico della vigilia contro un’avversaria che poteva mettere in difficoltà le Pantere e che invece non è riuscita a tenere il passo della corazzata veneta.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei primi due set e non hanno concesso nulla alle padrone di casa. L’Imoco stava controllando la situazione anche nella terza frazione (16-12), ma ha avuto un black-out ed è stata recuperata (16-16), riuscendo ad avere poi la meglio nel corpo a corpo finale. Conegliano ha infilato la terza vittoria consecutiva con il massimo scarto e si è confermata al comando della classifica generale a punteggio pieno, mentre le piemontesi sono incappate nella prima battuta d’arresto stagionale.

Prestazione impeccabile da parte delle attaccanti di punta: l’opposto Isabelle Haak ha messo a segno 14 punti, la schiacciatrice Gabi è andata a referto con 12 punti, il martello Zhu Ting ha risposto presente con 13 marcature. Regia impeccabile da parte di Joanna Wolosz, che si è affidata anche alle centrali Linda Manfredini (6 punti, 2 ace) e Sarah Fahr (7). A Chieri non sono bastate Anett Németh (16) e la ex Marina Lubian (10 punti, 3 muri).