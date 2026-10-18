Volley femminile, Conegliano domina contro Talmassons. Scandicci fa suo il derby nel 3° turno di Serie A1

La terza giornata della Serie A1 di volley femminile è entrata nel vivo quest’oggi con quattro sfide che hanno regalato spettacolo. Dopo i botti degli anticipi — che hanno visto la corazzata Milano travolgere Novara con un secco 3-0 e Chieri imporsi d’autorità nel derby contro Cuneo — i riflettori si sono spostati sui campi di Scandicci, Latisana, San Giovanni in Marignano e Biella.

Il pomeriggio si è aperto alle ore 17:00 a Palazzo Wanny con una delle sfide più sentite del territorio: il derby tra la Savino Del Bene Scandicci e l’Azzurra Volley Firenze. Scandicci è arrivata a questo appuntamento con l’obbligo assoluto di fare bottino pieno. Dall’altra parte della rete, Firenze si è presentata senza troppa pressione addosso ma con le armi affilate. Il risultato ha sorriso alla Savino Del Bene, vittoriosa col punteggio di 25-9; 25-21; 25-23. L’opposta canadese Kiera Van Ryk top-scorer con 16 punti.

Contemporaneamente, a San Giovanni in Marignano, è andato in scena un match che ha profumato di determinazione e fame di punti: Consolini S.G. Marignano contro Helvia Recina Macerata. In questo scontro tra realtà che hanno voluto consolidare la propria permanenza nella massima serie e strizzare l’occhio alla zona playoff, è stata la formazione allenata da Massimo Bellano col punteggio di 25-17; 25-13; 25-14. Anna Adelusi sugli scudi con 14 punti.

Alle 17:30 la scena si è spostata al palazzetto di Latisana, dove la matricola CDA Talmassons ha ricevuto le campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Sulla carta, il confronto è apparso come il classico scontro tra Davide e Golia. Conegliano, guidata da Daniele Santarelli, non ha avuto pietà e i parziali sono stati i seguenti: 25-16; 27-25; 25-19. Giorgia Frosini con i suoi 17 punti ha provato ad opporsi all’Imoco, che però con una Isabelle Haak da 18 punti e una Zhu Ting da 14 ha fatto la differenza.

A chiudere la domenica, alle ore 18:00, c’è stata un pezzo di storia della pallavolo italiana: UYBA Busto Arsizio contro Volley Bergamo. Per l’occasione, la sfida si è giocata sul campo neutro del Biella Forum, una cornice prestigiosa che ha atteso il pubblico delle grandi occasioni. Alla fine della fiera l’ha spuntata la formazione di Marcello Cervellin sullo score di 25-22; 25-21; 25-18.