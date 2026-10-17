Volley, Civitanova strapazza Verona a domicilio e apre la Superlega con il botto. I fratelli Nikolov si scatenano

Civitanova ha sconfitto Verona con un perentorio 3-0 (25-20; 25-19; 28-26) nell’incontro che ha aperto la stagione di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube si è imposta in maniera nitida a domicilio in un big match tra due accreditate pretendenti allo scudetto insieme a Perugia (detentrice del titolo) e a Trento (desiderosa di rivalsa), portandosi così in testa alla classifica generale in attesa delle partite di domani.

I cucinieri hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei primi due set, distanziando la compagine veneta con assoluta disinvoltura e inscenando un dominio tecnico perentorio. Il terzo parziale si è rivelato più combattuto: i padroni di casa si sono portati in vantaggio per 15-13, ma hanno subito il rientro degli avversari e hanno ceduto ai vantaggi dopo essere riusciti ad annullare due match-point sul 24-22.

Prestazione superlativa dello schiacciatore bulgaro Aleksandar Nikolov, autore di 19 punti (5 muri) sotto la guida del fratello minore Simeon, impeccabile palleggiatore alla sua prima uscita ufficiale con i biancorossi (5 punti, 2 muri, 2 ace). Il regista si è ben affidato anche agli schiacciatori Eric Loeppky (7) e Mattia Bottolo (6), mentre al centro hanno giocato Giovanni Gargiulo (6) e Jakson Howe (6). A Verona non sono bastati gli attaccanti Paul Buchegger (13 punti) e Noumory Keita (11).