Volandri rivela: “Ho sentito Sinner: quel che mi ha detto mi fa stare tranquillo”

Una situazione in evoluzione. Non è un momento facile per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha deciso di chiudere anzitempo la sua stagione per via del noto problema al ginocchio destro.

L’azzurro, con un video sui social, aveva annunciato proprio questa presa di posizione, per dare un seguito alle cure al proprio ginocchio. Sinner non ha rivelato la natura del fastidio, ma sulla base di quello che filtra dall’entourage del giocatore nostrano si parla di una tendinopatia, un’infiammazione della bandelletta ileo-tibiale per essere precisi.

Una ragione per cui Jannik ha deciso di affidarsi, stando a quanto riportano le cronache, a Herbert Schoenhuber, cofondatore del centro Physioclinic di Milano e per anni responsabile della commissione medica della FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali. Il suo curriculum attraversa la storia dello sci azzurro e include nomi come Alberto Tomba. Ma è con Sofia Goggia che la sua fama ha varcato i confini del settore. In altre parole, un riferimento assoluto nel campo dell’ortopedia.

Non si vuol lasciare nulla al caso e l’azzurro vuol tornare a giocare nella consapevolezza che il tutto sia rientrato senza se e senza ma. E’ un po’ quello che ha dichiarato, a margine della cerimonia dei Collari d’Oro del Coni, Filippo Volandri.

Il capitano di Coppa Davis ha risposta a chi gli ha chiesto delle condizioni di Sinner: “Ci siamo sentiti. Jannik non guarda al numero uno: guarda allo stare bene e al miglioramento, è quello che mi ha detto e per questo sono tranquillo. Ha fatto la scelta giusta ed è un perfezionista, servirà pazienza ma lavora per tornare al massimo. Siamo sicuri che sarà così“.

In buona sostanza, Jannik si prenderà tutto il tempo necessario per curarsi e tornare a fare quello che più gli piace: giocare a tennis e vincere.