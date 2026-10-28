Virtus Bologna-Zalgiris oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

La Virtus Costa Bologna è pronta ad affrontare una settimana con un doppio impegno europeo. Oggi, mercoledì 28 ottobre, le V-Nere saranno infatti impegnate contro lo Zalgiris Kaunas nel match valevole per l’ottava giornata dell’Eurolega di basket 2026-2027. Una sfida importante per la Virtus che vuole dare continuità ai suoi risultati, in attesa di affrontare venerdì, sempre tra le mura amiche del PalaDozza, il Besiktas.

Settimana quindi impegnativa ma entusiasmante per la squadra di Alex Mumbrù che sta vivendo un eccellente momento di forma. La vittoria in Campionato in rimonta contro l’Olimpia Milano ha mostrato gli attributi del nuovo roaster bolognese ed ora le V-Nere vogliono tornare a vincere anche nella massima competizione europea, dove si arresero nel turno precedente agli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv.

La squadra felsinea si trova al momento nella zona centrale della classifica con 4 vittorie e 3 sconfitte ma può ora sfruttare queste due partite in casa per risalire la china. Al PalaDozza, in cui la Virtus è imbattuta, arriva ora lo Zalgiris Kaunas, formazione lituana che si è ritrovata nelle ultime tre partite e che ora vuole sfidare il gioco rapido degli emiliani. Sarà indubbiamente anche la partita del grande ex Carsen Edwards che torna a Bologna. Attenzione anche a Jonas Valanciunas, perno del gioco, ed alle grandi percentuali da tre dei lituani (secondi per triple segnate con il 41%).

La partita tra Virtus Costa Bologna e Zalgiris Kaunas andrà in scena questa sera al PalaDozza di Bologna con palla a due fissata alle 20.30. La diretta tv sarà disponibile per gli abbonati su Sky Sport Basket (205). Lo streaming sarà visibile su Sky Go e NOW Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale integrale del match.

PROGRAMMA EUROLEGA 2026

Mercoledì 28 ottobre

Ottava Giornata Eurolega 2026

Ore 20.30 Virtus Costa Bologna-Zalgiris Kaunas – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS EUROLEGA 2026

Diretta tv: per abbonati su Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport