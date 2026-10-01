Basket
Virtus Bologna-Olympiacos oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming
Dopo il derby tricolore di martedì sera contro l’Olimpia Milano, la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega oggi giovedì 1° ottobre alle ore 20:30 per ospitare in casa i campioni in carica dell’Olympiacos Pireo per la terza giornata della regular season 2026-2027.
Le V-nere vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta di 48 ore fa contro gli acerrimi rivali milanesi, con i bolognesi ancora a secco in questa stagione di Eurolega (0-2) che proveranno a sfruttare il fattore campo favorevole della Virtus Arena con il pubblico bolognese pronto a spingere Derrick Alston Jr. e compagni per 40’.
L’Olympiacos Pireo arriva in Emilia forte di due successi in altrettante partite disputate, con gli ellenici che provano a difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Da tenere sotto stretta osservazione la temibile coppia composta da Sasha Vezenkov e da Evan Fournier, con Tyler Dorsey ad armare il braccio e Jean Montero pronto a colpire dal perimetro.
Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV ed Euroleague TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa grande sfida di Eurolega.
CALENDARIO EUROLEGA BASKET OGGI
Giovedì 1° ottobre
Ore 20:30 Virtus Costa Bologna-Olympiacos Pireo – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)
PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-OLYMPIACOS EUROLEGA BASKET OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)
Diretta streaming: SkyGO, Now TV, Euroleague TV
Diretta Live testuale: OA Sport