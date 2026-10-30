Virtus Bologna-Besiktas oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

A 48 ore dal pesante ko contro lo Zalgiris Kaunas, la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega oggi venerdì 30 ottobre alle ore 20:30 per affrontare al PalaDozza i turchi del Besiktas Istanbul nella nona giornata della regular season 2026-2027.

Le V-nere devono rialzare la testa e provare a reagire dopo due sconfitte consecutive contro i lituani (74-91) e contro l’Hapoel Tel Aviv della settimana scorsa (90-81), con i bolognesi che hanno un record di 4-4 finora. Serviranno nuovamente i punti pesanti di Derrick Alston Jr. e Trent Frazier, con Marcus Carr che dovrà riscattare la prestazione opaca di mercoledì.

Anche il Besiktas vuole cancellare la battuta d’arresto di pochi giorni fa contro i campioni in carica dell’Olympiacos Pireo (73-85), con la squadra turca che ha un bilancio di 3-5 dopo otto turni disputati. Fari puntati sull’ex Fenerbahce Scottie Wilbekin e sulla guardia statunitense Jaylen Nowell, con il centro croato Ante Zizic che torna in Emilia per affrontare il suo recente passato dopo gli anni trascorsi a Bologna.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20:30. Diretta tv garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questo match in Eurolega della Virtus Bologna.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET

Venerdì 30 ottobre

Ore 20:30 Virtus Costa Bologna-Besitkas Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-BESIKTAS OGGI EUROLEGA BASKET: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport