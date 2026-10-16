Virtus Bologna-Baskonia oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Nuovo appuntamento di Eurolega per la Virtus Bologna. Dopo la bella vittoria a Parigi, la terza consecutiva in campo europeo, la squadra di Alex Mumbru tornerà al PalaDozza, dove attende il nuovo Baskonia di Velimir Perasovic. Gli spagnoli, infatti, hanno sollevato dal ruolo di allenatore Paolo Galbiati e hanno deciso di affidare la panchina al tecnico croato.

Bologna cerca di mantenere l’ottimo momento di forma dopo che ha ottenuto tre successi consecutivi con Olympiacos, Bayern Monaco e Parigi. Dall’altra parte c’è invece il Baskonia che è in grande crisi in Europa, mentre in campionato è imbattuto. Risultati che hanno clamorosamente portato all’esonero di Galbiati, decisione non accettata bene dalla piazza.

La palla due tra Virtus Costa Bologna e Baskonia è in programma alle ore 20.30. La diretta tv sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Basket (205) ed in streaming su Sky Go e NOW Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale integrale della sfida per non perdere neanche un canestro.

PROGRAMMA EUROLEGA 2026

Venerdì 16 ottobre

Ore 20.30 Virtus Bologna-Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING VIRTUS BOLOGNA-BASKONIA EUROLEGA 2026

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport