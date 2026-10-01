Via all’A1 femminile 2026-2027: chi ferma l’Ekipe Orizzonte? SIS, Rapallo e Trieste rilanciano l’assalto

Il copione sembra spesso poter cambiare, ma negli ultimi anni Il finale finisce puntualmente per essere lo stesso. A meno di due giorni dalla partenza del campionato di Serie A1 femminile, siamo giunti all’edizione numero quarantatré, la domanda è sempre la stessa chi fermerà l’Ekipe Orizzonte Catania?

La formazione etnea riveste ormai il ruolo di regina incontrastata del panorama nazionale con i suoi sette titoli tricolore consecutivi e sembra partire in vantaggio nella delicata annata preolimpica. Risulta innegabile infatti affermare che le pause per le diverse fasi della World Cup per la necessità di chiudere il torneo in anticipo per concedere a Mirarchi e al suo staff un congruo tempo di preparazione in vista della rassegna iridata imporranno al torneo ritmi decisamente frenetici.

La recente querelle Cosenza, formazione che ha rinunciato alla partecipazione al massimo campionato dopo la stagione culminata con la storica vittoria della Conference Cup, e il ripescaggio in extremis della Lazio Nuoto confermano le enormi difficoltà di un movimento che ha bisogno di trovare le migliori strategie per provare a rilanciarsi.

L’immagine più pregnante dal punto di vista tecnico è quella di una competizione suddivisa in almeno tre blocchi. Le etnee dovranno difendere il tricolore dagli assalti della storica rivale SIS Roma, del Rapallo Pallanuoto e di una Pallanuoto Trieste che ha condotto un mercato imponente e vuole provare a inserirsi nella lotta per il titolo.

Il rinnovato Plebiscito Padova riparte, dopo i ritiri dei totem Millo e Teani, da innesti mirati e potrà battersi con il Bogliasco delle ragazzine terribili per la conquista di un’agognata quinta piazza. La lotta per la salvezza sembra invece riguardare le neopromosse Sori Pool Beach e Vela Ancona, la Lazio Nuoto e il Civitavecchia, quest’ultimo atteso anche dall’impegno europeo.