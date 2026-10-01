Formula 1
Verstappen torna a correre in GT. Sarà a Portimao per il GTWC Europe
Max Verstappen ha confermato nella conferenza stampa del GP del Bahrain la propria partecipazione alla 3h di Portimao valida come atto conclusivo del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il pilota di F1 guiderà la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing in compagnia dell’amico Chris Lulham.
L’olandese prende il posto di Daniel Juncadella o di Jules Gounon, impegnati con Genesis ed Alpine a Barcellona nella penultima tappa del FIA World Endurance Championship. Il Mondiale correrà in Spagna il 18 ottobre, mentre la corsa SRO è indetta il giorno precedente.
Da definire il terzo pilota dell’AMG GT3 EVO n. 3. Non è da escludere la presenza del cinque volte campione NTT IndyCar Series Alex Palou, lo spagnolo tornerà a guidare una GT settimana prossima in occasione della 8h Indianapolis valida per il GTWC America e per l’Intercontinental GT Challenge.
Verstappen continua quindi la propria presenza all’esterno del paddock di F1 e guarda già al prossimo anno quando tecnicamente potrebbe disputare due grandi corse del calendario internazionale: la 24h del Nurburgring (per la seconda volta) e la 24h di Spa-Francorchamps.