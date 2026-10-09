Verstappen in pole a Singapore: “La macchina ha preso vita, non mi aspettavo questo risultato”

Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Singapore 2026, confermando i progressi della Red Bull dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana in Malesia. Sul circuito di Marina Bay, tradizionalmente ostico per la scuderia di Milton Keynes, l’olandese ha trovato un buon feeling con la RB22, soprattutto con le gomme morbide, mostrando una competitività che lo ha sorpreso.

“Siamo sempre vicini qui a Singapore, dovendo considerare i rischi. Con le soft, la macchina ha preso vita, ma non mi aspettavo questo risultato“, ha dichiarato Verstappen, soddisfatto del comportamento della monoposto e dei passi avanti compiuti nelle ultime gare.

“Nelle ultime gare siamo stati più forti, questa pista solitamente ci ha fatto soffrire, essere davanti è importante“, ha aggiunto il pilota Red Bull, sottolineando il valore di una pole conquistata su un tracciato in cui la posizione di partenza può rivelarsi decisiva.

Verstappen ha poi evidenziato le difficoltà fisiche imposte dalle condizioni ambientali di Singapore: “Questa pista è molto esigente dal punto di vista fisico, fa molto caldo. Non sei mai comodo, ma fa parte delle caratteristiche di Marina Bay“.

Sulla pole conquistata pesa, tuttavia, l’investigazione aperta dai commissari FIA per un presunto sorpasso ai danni della Mercedes di Lewis Hamilton durante un regime di bandiera gialla in SQ1. L’episodio, segnalato via radio dal britannico, potrebbe costare una penalità all’olandese. In attesa della decisione ufficiale, George Russell e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo, restano in attesa di conoscere la griglia definitiva della Sprint. Più indietro Kimi Antonelli (7°), immediatamente alle spalle di Lewis Hamilton (6°) con la Ferrari.