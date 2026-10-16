Veneto Classic 2026: sarà spettacolo con al via il campione del mondo McNulty

La Veneto Classic si prepara a vivere la sua sesta edizione, in programma domenica 18 ottobre, confermandosi come uno degli appuntamenti più interessanti che chiudono la stagione italiana del ciclismo su strada. Nata nel 2021, la corsa organizzata da PP Sport Events si è rapidamente ritagliata uno spazio nel calendario internazionale grazie a un tracciato spettacolare, caratterizzato da muri in pavé, strappi ripidi e settori sterrati. L’ultimo vincitore è stato il norvegese Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility), che nel 2025 ha preceduto Florian Vermeersch e Diego Ulissi.

L’edizione 2026 scatterà da Cittadella e si concluderà a Bassano del Grappa dopo 161 chilometri, con circa 2.200 metri di dislivello. Dopo il tratto iniziale in linea, la corsa entrerà nel vivo con i passaggi sul Muro de La Tisa, 330 metri in pavé al 15,2%, e sulla salita de La Rosina, 2,1 chilometri al 6,5%. Il primo circuito di 12,6 chilometri verrà ripetuto due volte, mentre il successivo circuito di 12,4 chilometri proporrà altre quattro scalate alla Tisa, per un totale di sei passaggi sul muro. Nel finale saranno decisivi anche lo sterrato in salita della Diesel Farm, 1,3 chilometri al 10,9%, e lo strappo di Contrà Soarda, 400 metri al 13%, con lo scollinamento a circa quattro chilometri dall’arrivo.

Il nome più atteso è sicuramente quello di Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), campione del mondo su strada a Montréal e protagonista di un finale di stagione di alto livello, con il quinto posto al Giro di Lombardia e il secondo alla Coppa Agostoni. Lo statunitense avrà a disposizione una squadra particolarmente competitiva, nella quale spicca anche Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), già vincitore della Coppa Sabatini e capace di ben figurare nelle recenti classiche italiane. Attenzione inoltre a Anthon Charmig (Uno-X Mobility), secondo al Gran Piemonte e corridore particolarmente adatto a un finale fatto di strappi ripidi.

L’Italia proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista soprattutto con Christian Scaroni (XDS Astana Team), già competitivo nelle classiche autunnali, e Diego Ulissi (XDS Astana Team), terzo nella passata edizione e corridore esperto nelle gare con finali selettivi. Da seguire anche gli interessanti giovani, già chiamati in Nazionale e pronti al passaggio World Tour, Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) e Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort).