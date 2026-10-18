Veneto Classic 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. C’è il campione del mondo McNulty

Spazio ad una delle ultime gare della stagione per il calendario italiano e in generale del ciclismo su strada. Sarà spettacolo nell’edizione numero sei della Veneto Classic, non mancano i corridori di qualità nella startlist. Andiamo a scoprire percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

La gara scatterà da Cittadella e si concluderà a Bassano del Grappa dopo 161 chilometri, con circa 2.200 metri di dislivello. Dopo il tratto iniziale in linea, la corsa entrerà nel vivo con i passaggi sul Muro de La Tisa, 330 metri in pavé al 15,2%, e sulla salita de La Rosina, 2,1 chilometri al 6,5%. Il primo circuito di 12,6 chilometri verrà ripetuto due volte, mentre il successivo circuito di 12,4 chilometri proporrà altre quattro scalate alla Tisa, per un totale di sei passaggi sul muro. Nel finale saranno decisivi anche lo sterrato in salita della Diesel Farm, 1,3 chilometri al 10,9%, e lo strappo di Contrà Soarda, 400 metri al 13%, con lo scollinamento a circa quattro chilometri dall’arrivo.

FAVORITI

Il nome più atteso è sicuramente quello di Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), campione del mondo su strada a Montréal e protagonista di un finale di stagione di alto livello, con il quinto posto al Giro di Lombardia e il secondo alla Coppa Agostoni. Lo statunitense avrà a disposizione una squadra particolarmente competitiva, nella quale spicca anche Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), già vincitore della Coppa Sabatini e capace di ben figurare nelle recenti classiche italiane. Attenzione inoltre a Anthon Charmig (Uno-X Mobility), secondo al Gran Piemonte e corridore particolarmente adatto a un finale fatto di strappi ripidi. L’Italia proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista soprattutto con Christian Scaroni (XDS Astana Team), già competitivo nelle classiche autunnali, e Diego Ulissi (XDS Astana Team), terzo nella passata edizione e corridore esperto nelle gare con finali selettivi. Da seguire anche gli interessanti giovani, già chiamati in Nazionale e pronti al passaggio World Tour, Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) e Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort).

PROGRAMMA

Domenica 18 ottobre

Veneto Classic 2026 Cittadella-Bassano del Grappa (161 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.00

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA VENETO CLASSIC 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 15.50

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1 (dalle 15.50), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport