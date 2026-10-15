Veneto Classic 2026: il percorso ai raggi X. Cambia la partenza, occhio al finale particolarmente duro

Manca poco al Veneto Classic 2026, corsa in linea di ciclismo in programma domenica 18 ottobre e che, da tradizione, chiuderà la stagione italiana su strada. Andiamo ad analizzare il percorso che, fatta per alcune piccole eccezioni, conserva il cuore pulsante del tracciato che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi cinque anni.

VENETO CLASSIC 2026: PERCORSO A RAGGI X

In questa edizione, la sesta in assoluto dalla sua fondazione datata 2021, i corridori partiranno da una località diversa dal solito, ovvero Cittadella, per poi approdare in quel di Bassano del Grappa dopo 161 km, meno dunque dei 178 del 2025 o addirittura i 192 previsti solo due anni fa.

A seguito di un primo tratto in linea i protagonisti affronteranno per due volte un primo circuito, lungo 1.6 km, in cui saranno situata la scalata in muro in pavè de La Tisa (330 metri al 15,2 %) oltre che quella a La Rosina (2,1 km al 6,5%). Dopo una nuova scalata a La Tisa sarà la volta di un altro circuito, stavolta da 12,4 km, in cui lo strappo dovrà essere affrontato quattro volte. Sono previsti poi altri due strappi conclusivi molto duri nel segmento finale. Stiamo parlando del muro con sterrato alla Diesel Farm (1,3 km al 10,9%) e quello di Contrà Soarda (400 metri al 13%).