Vavassori e Bolelli si separano: non saranno più coppia di doppio. Svelati i nuovi compagni

Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno annunciato che non formeranno più una coppia di doppio a partire dalla prossima annata agonistica. Lo storico binomio del tennis tricolore ha comunicato la propria decisione dopo l’eliminazione rimediata al Masters 1000 di Shanghai per mano di Mektic/Krajicek all’esordio nel torneo in corso di svolgimento sul cemento della località cinese.

Il torinese e il bolognese concluderanno la stagione insieme, partecipando al torneo ATP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, alle ATP Finals (sono quinti nella Race e ormai a un passo dalla qualificazione aritmetica) e alla Coppa Davis. Le strade si divideranno nel 2027: Vavassori giocherà con il salvadoregno Marcelo Arevalo (ex numero 1 del mondo di doppio e vincitore di due Slam), mentre Bolelli deve ancora svelare l’identità del prossimo partner per quello che sarà il suo ultimo valzer.

Bolelli e Vavassori hanno giocato tre finali Slam insieme (sconfitti nel 2024 agli Australian Open e al Roland Garros, nel 2025 sul cemento di Melbourne), conquistando due Masters 1000 e dieci titoli ATP complessivi, tra cui gli Internazionali d’Italia a maggio. Da non dimenticare le perle in Coppa Davis nel 2024 e nel 2025 insieme ai propri compagni di Nazionale.