Vasseur spiega la strategia della Ferrari in Bahrain: “Dopo la gara è più semplice analizzare”

La Ferrari ha chiuso il caotico GP del Bahrain 2026 con un risultato molto più positivo di quanto lasciasse presagire l’inizio della gara. Sul circuito di Sepang, scelto eccezionalmente come sede della prova a causa della crisi geopolitica in Medio Oriente, il Cavallino è stato protagonista di una corsa condizionata pesantemente dalle decisioni strategiche iniziali, ma anche capace di regalare una grande rimonta nel corso della gara.

La partenza, già rinviata di un’ora e mezza a causa del diluvio, si è trasformata in un autentico azzardo per la Ferrari. Con diversi tratti della pista ancora bagnati, il muretto di Maranello ha scelto di montare gomme slick su entrambe le SF-26, mentre una parte consistente della griglia ha optato per le intermedie. Una decisione che, nelle prime fasi, ha avuto conseguenze pesantissime: le vetture dotate di pneumatici intermedi hanno guadagnato immediatamente terreno, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono precipitati rispettivamente in 17ª e 15ª posizione.

A complicare ulteriormente il quadro è stato il contatto di Leclerc con Nico Hulkenberg, che ha costretto il monegasco a rientrare immediatamente ai box per le riparazioni. Come se non bastasse, tutte le monoposto motorizzate Ferrari, comprese quelle dei team clienti, hanno dovuto fare i conti con un anomalo problema software alla Power Unit, accusato già prima del via e nelle fasi iniziali della corsa. Una criticità che ha limitato potenza e fluidità di guida, rendendo ancora più difficile la rimonta.

La Ferrari, però, è riuscita progressivamente a ribaltare una situazione che sembrava compromessa. Con l’evoluzione dell’asfalto, il ritmo delle SF-26 è cresciuto in maniera significativa e sia Hamilton sia Leclerc hanno sfruttato al massimo il potenziale della vettura. L’ingresso della Safety Car e il ritiro di George Russell hanno ulteriormente rimescolato le carte, permettendo al britannico di risalire fino a un clamoroso terzo posto, alle spalle di Max Verstappen e dell’italiano Kimi Antonelli. Leclerc ha completato la rimonta chiudendo immediatamente alle spalle del compagno di squadra, in quarta posizione.

Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur ha difeso la logica alla base della scelta iniziale, sottolineando come la decisione fosse stata condivisa anche da altri top team e come il giudizio a posteriori fosse inevitabilmente più semplice. “Quando sei convinto di una strategia, come lo eravamo noi all’inizio, devi farlo con entrambe le vetture. L’hanno fatto anche McLaren, Mercedes e Red Bull. Il 50% delle macchine ha scelto le intermedie e il 50% le gomme d’asciutto e chiaramente poi dopo la gara è più semplice analizzare le cose“.

Vasseur ha poi affrontato anche il problema tecnico emerso nelle concitate fasi che hanno preceduto la partenza. Un inconveniente che non ha riguardato soltanto le Ferrari, ma che ha coinvolto diverse vetture e che, secondo il manager francese, potrebbe essere stato legato al software della FIA. “Per quanto riguarda quello che è accaduto nella prima procedura di partenza, Verstappen ha perso il motore e poi è successo a noi (Hamilton e Leclerc, ndr.), e poi anche a Bortoleto credo. Non credo sia proprio chiaro, ma forse era un problema del software della FIA perché poi hanno scelto di cambiare tutto nel corso della bandiera rossa“.

Al di là delle difficoltà iniziali, l’ingegnere francese ha infine promosso la prestazione complessiva della squadra, ponendo l’accento soprattutto sulla capacità di reazione mostrata dalle due SF-26 e sul ritmo espresso nella seconda parte della gara. “Nel complesso è stata una prestazione convincente, sicuramente c’è stato un momento critico per la scelta delle gomme inizialmente. Nel complesso, è stato un bel week end, con la bella rimonta e il passo delle vetture entrambe molto forte, vista l’evoluzione della gara“.