Hockey ghiaccio
Valpusteria sorride nel sabato di ICE League. I lupi vincono in trasferta
Un sabato positivo per Valpusteria. La squadra italiana ha incassato il terzo successo consecutivo nel Campionato ICE League 2026-2027 di hockey su ghiaccio, espugnano di misura il campo del Ferencvaros, spuntandola per 2-3.
Partita iniziata con il piede giusto quello dei lupi, passati in vantaggio dopo 3:13 con Purdeller, servito da Ierullo e Lobis in una situazione di superiorità. Il team di Brunico ha poi mantenuto l’asticella alzata anche nella seconda ripresa, raddoppiando al 6:25, sempre su power-play, con Fitzgerald.
I padroni d casa sono poi rientrati in partita al 10:58, accorciando le distanze con Bengtsson, preludio però del tris firmato da Osmanski al 4:19 dell’ultimo atto. A nulla servirà in tal senso la rete del 2-3 segnato da Laskawy (16:22) per il 3-2 finale.
In virtù di quanto fatto Valpsuteria è rimasta nei piani alti della classifica, occupando la quinta piazza con 23 punti, gli stessi dello HK Olimpija, quarto. L’ICE League tornerà domani, domenica 25 ottobre.