United Rugby Championship: Zebre Parma, in arrivo l’argentino Wade

Il mercato del rugby continua a regalare movimenti d’interesse, e uno dei più curiosi porta in Emilia un talento che ha già scritto pagine importanti con la maglia dell’Argentina. Le Zebre Parma hanno infatti ingaggiato Tobías Wade, estremo proveniente dall’Alumni di Buenos Aires. Secondo quanto riportato da ESPN Argentina, l’accordo è di una stagione con opzione per un ulteriore anno. Un arrivo che giunge subito dopo la convocazione del giocatore negli allenamenti della selezione guidata da Felipe Contepomi, in preparazione dei test casalinghi contro Sudafrica e Australia.

Per Wade si tratta della prima esperienza professionistica fuori dai confini nazionali, e la scelta di Parma ha un significato preciso. Le Zebre, una delle due franchigie italiane di vertice impegnate nello United Rugby Championship, sono da sempre una fucina preziosa per gli azzurri e hanno già ospitato diversi argentini, tra cui i Pumas Gonzalo García e Gerónimo Prisciantelli. Per il nuovo arrivato, il tempismo è ideale: potrà conquistarsi spazio in campionato e candidarsi a un esordio in nazionale nei test di novembre contro Irlanda, Italia e Francia, quando per la prima volta in stagione l’Argentina riunirà tutti i suoi migliori giocatori.

Il percorso che lo ha portato fin qui è tutt’altro che banale. Wade ha scelto di tornare al rugby a quindici dopo gli anni con i Pumas 7s, un’epoca dorata in cui ha contribuito a una serie impressionante di successi nel circuito SVNS: Vancouver 2022, 2023, 2024 e 2025, ma anche Hamilton, Londra e Città del Capo nel 2023, Perth nel 2024 e 2025 e Hong Kong 2025. Il passaggio ai Pampas ha confermato la sua versatilità, culminato con il titolo di campione al debutto nel Super Rugby Americas 2026.

La sua presenza in URC aggiunge inoltre una nuova sfumatura al reparto degli estremi argentini. Wade si inserisce in una concorrenza già ricca, che comprende Benjamín Elizalde del Newcastle Red Bulls e Santiago Carreras del Bath in Premiership, oltre a Juan Cruz Mallía del Tolosa e Gerónimo Prisciantelli del Racing 92 in Top 14. Nel quadro rientra anche Mateo Soler, dei Dogos nel Super Rugby Americas, che ha esordito con i Pumas questo mese subentrando contro l’Australia a Mendoza. Una sfida interna tutta da seguire, nella quale Wade è pronto a ritagliarsi il suo spazio.