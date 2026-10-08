United Rugby Championship: le Zebre Parma alla ricerca di loro stessi con Edimburgo

Dopo l’esordio casalingo e la trasferta di Cardiff, le Zebre tornano al Lanfranchi per il terzo turno dello United Rugby Championship. Sabato 10 ottobre alle 16 arriva Edimburgo (diretta su Sky Sport Arena, NOW e SkyGo). La squadra di Massimo Brunello cerca i primi punti della stagione.

L’avvio è stato in salita. All’esordio, proprio al Lanfranchi, i gialloblù hanno subito una pesante sconfitta per 13-47 contro i Bulls. A Cardiff è arrivato il ko per 40-27, un risultato che nasconde però una partita già chiusa all’intervallo. Due sconfitte pesanti che hanno lasciato molti dubbi in casa emiliana, con i ragazzi di Brunello che hanno bisogno di trovare competitività per restare in partita fino alla fine.

Gli ospiti, invece, sono partiti a pieni voti: hanno vinto 29-35 in casa dell’Ulster all’esordio e poi 17-13 contro gli Stormers all’Hive Stadium. Contro una squadra in fiducia le Zebre dovranno ritrovare solidità difensiva e disciplina per dare continuità ai momenti positivi visti nel finale del match di Cardiff. Davanti al proprio pubblico possono mostrare un’altra faccia e capire dove può arrivare il gruppo di Brunello.

ZEBRE PARMA – EDIMBURGO

Zebre Parma: Giovanni Montemauri, Mirko Belloni, Giulio Bertaccini, Damiano Mazza, Simone Gesi, Giacomo Da Re, Alessandro Fusco; Sergio Pelliccioli, Tommaso Di Bartolomeo, Juan Barbotti, Matteo Canali, Leonard Krumov, Alessandro Ortombina. Samuele Locatelli, Davide Ruggeri

In panchina: Francisco Minervino, Federico Pisani, Filippo Alongi, Giacomo Ferrari, Bautista Stavile, Patricio Baronio, Tommaso Allan, Marco Zanon

Edimburgo: Piers O’Conor, Malelili Satala, Matt Currie, Mosese Tuipulotu, Geordie Gwynn, James Grayson, Hector Patterson; Pierre Schoeman, Ewan Ashman, Ollie Blyth-Lafferty, Callum Hunter-Hill, Glen Young, Liam McConnell, Freddy Douglas, Magnus Bradbury

In panchina: Harri Morris, Jamie Stewart, Paul Hill, Marshall Sykes, Tom Currie, Conor McAlpine, Cammy Scott, Rory McHaffie