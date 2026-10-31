United Rugby Championship: le Zebre non sanno vincere, ko anche a Newport

Quinta sconfitta in altrettanti match di URC, cui aggiungere il ko in Challenge Cup per le Zebre Parma, che anche a Newport non riescono a costruire un gioco offensivo e subiscono la superiorità gallese. Un ko figlio degli errori palla in mano degli emiliani, che hanno tanto da recriminare.

Avvio subito aggressivo dei Dragons che al 6’ trovano lo spazio con Richards che schiaccia contro il palo e Newport avanti 7-0. Prova a rispondere la squadra di Parma, ma qualche errore di troppo impedisce ai ducali di rendersi pericolosi. Troppi palloni buttati via dai gialloblu e primo quarto che si chiude senza grandi emozioni.

Così tornano a spingere i Dragons e al 24’ una finta beffa Ferrari e la difesa delle Zebre ed è Tuitavuki a schiacciare per il 14-0. Ennesima palla persa della squadra di Brunello, che così non riesce mai a entrare nei 22 gallesi. Zebre che chiudono il primo tempo in attacco, ma vengono tenute alte e nulla da fare.

Prova a cambiare ritmo la squadra ospite a inizio ripresa, ma continua a faticare a rendersi pericolosa, anche se migliora il gioco delle Zebre, con i Dragons chiusi nella loro metà campo. Al 55’, però, un in avanti volontario costa il cartellino giallo a Jesi e gialloblu in inferiorità per 10 minuti. E subito arriva la terza meta di Newport, che senza problemi va tra i pali con Inisi per il 21-0.

Finalmente si sbloccano le Zebre e lo fanno al 64’, con una serie infinita di pick&go a un passo dalla linea di meta e alla fine è Canali a schiacciare per il 21-7. Ma è solo una fiammata, perché al 72’ arriva il grubber a superare la difesa gialloblu ed è Evans ad arrivare sul pallone per la meta del 28-7. Prima della fine c’è tempo anche per la meta di Wade, che beffa tutti, per il 28-14, e poi per la meta di punizione dei Dragons per il 35-14.