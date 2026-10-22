United Rugby Championship: Connacht-Zebre Parma, a Galway l’ora del riscatto per gli azzurri

Venerdì 23 ottobre, alle 20.45, il Dexcom Stadium di Galway ospita Connacht-Zebre Parma, quarto turno della BKT United Rugby Championship 2026/27. Per i padroni di casa è l’occasione di dare continuità, per gli ospiti di sbloccare finalmente la stagione.

Il Connacht di Stuart Lancaster ha raccolto una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, ma arriva alla sfida lanciato dal successo per 45-36 sui Saracens in Champions Cup, con sette mete. Nell’occasione Lancaster ha riposato Mack Hansen e Finlay Bealham, e Ciarán Frawley ha firmato una doppietta all’esordio casalingo. In campionato il miglior marcatore è Josh Ioane, con tre mete e 15 punti, mentre in infermeria restano Dylan Tierney-Martin, Ben Murphy, Hugh Gavin e Byron Ralston. Will Connors, Dave Heffernan e Harry West sono invece rientrati in gruppo.

Il momento dei Zebre è complicato: tre sconfitte in altrettante gare di URC e il 40-21 subìto dall’Ulster nell’esordio di Challenge Cup. Sono sei i ko consecutivi in campionato, considerando anche la scorsa stagione, e l’ultimo successo in trasferta in URC risale al febbraio 2025 contro Edimburgo. Qualche segnale però c’è: Tommaso Allan guida i punti con 13, Giacomo Ferrari e Alessandro Fusco hanno due mete a testa e la squadra sa essere pericolosa quando il gioco si destruttura. Il pack, invece, soffre in touche, dove ha perso 14 rimesse su 82.

I precedenti pesano tutti dalla parte irlandese: il Connacht ha vinto le ultime otto sfide di URC contro Zebre, l’ultima il 31 gennaio 2026 per 31-15 a Parma, e l’ultimo successo parmense in Irlanda risale al 2018. I bookmaker vedono i padroni di casa nettamente favoriti, con handicap salito a -21, e anche il pronostico indica una vittoria irlandese con un margine attorno ai 25 punti. Il coach Gerard Mullen mette però in guardia: si aspetta un match equilibrato a lungo, perché Zebre “getterà tutto in campo”. Per gli azzurri, però, la strada resta in salita.