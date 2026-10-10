United Rugby Championship: le Zebre incappano nel terzo ko, vince Edimburgo

Terza giornata di United Rugby Championship, e allo stadio di Parma si affrontavano due squadre dal momento opposto: le Zebre, ancora a secco dopo due sconfitte, cercavano il primo successo stagionale, mentre l’Edimburgo si presentava a punteggio pieno, forte delle vittorie nei primi due turni. Ecco com’è andata la sfida.

Al 5′ Edimburgo passa subito in vantaggio grazie al piazzato di James Grayson, ma i padroni di casa trovano presto un’occasione favorevole. Al 7′ Malelili Satala-Navlivou viene sanzionato con un cartellino giallo, lasciando gli scozzesi in inferiorità numerica. Le Zebre ne approfittano all’11′, quando una serie di passaggi apre un varco nella difesa ospite. Simone Gesi è decisivo nell’azione, che si conclude con la meta di Alessandro Fusco. Il punteggio ai 20′ è di 5-3 per la formazione parmense, che ribalta così l’iniziale svantaggio.

Nella seconda metà del primo tempo la partita cambia padrone. Al 29′ la pressione scozzese frutta la meta di Matt Currie da distanza ravvicinata, trasformata con precisione da James Grayson per il 5-10. Al 35′ le Zebre restano in inferiorità numerica per il cartellino giallo a Alessandro Fusco, e Edimburgo ne approfitta subito. Al 36′ il maul spinge oltre la linea di meta e Freddy Douglas schiaccia l’ovale in area di meta. Si va verso l’intervallo con gli ospiti avanti 5-15.

Nei primi 20 minuti della ripresa il copione resta favorevole agli scozzesi, dopo una prima parte equilibrata e senza grosse emozioni. Al 56′ Magnus Bradbury è inarrestabile e porta Edimburgo a una nuova meta, con James Grayson che dalla piazzola trova il bersaglio con la trasformazione, convalidata dai giudici di linea. Il punteggio sale così sul 5-22, un divario che per le Zebre diventa sempre più difficile da recuperare.

Negli ultimi 20 minuti Edimburgo resta in inferiorità numerica al 60′ per il cartellino giallo a Harri Morris, e le Zebre ne approfittano al 71′: una serie di passaggi porta alla meta di Giacomo Ferrari, trasformata da Tommaso Allan per il 12-22. Il tentativo di rimonta si ferma però qui: all’80′ l’ottimo gioco degli avanti scozzesi permette a Tom Currie di schiacciare in meta, e James Grayson trasforma. Finisce 12-29 per Edimburgo.