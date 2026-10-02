Un volo oltre l’impossibile: Remo Borgatti racconta l’impresa di Bob Beamon

Il 18 ottobre 1968, a Città del Messico, Bob Beamon salta oltre ogni previsione, persino oltre la capacità dello strumento incaricato di misurarne il balzo. I giudici si trovano davanti a un problema inatteso: il sistema ottico è stato predisposto per distanze inferiori a quella raggiunta dall’americano. L’attesa della misurazione accresce la tensione nello Stadio Olimpico Universitario, mentre una prestazione senza precedenti comincia a trasformarsi in leggenda.

Beamon non migliora semplicemente il record mondiale del salto in lungo: cambia la percezione di ciò che un atleta può realizzare. Quel volo diventa uno dei momenti simbolo della storia olimpica, un’impresa nella quale il dato sportivo assume la forza di un racconto capace di attraversare le generazioni. Per qualche istante, la distanza tra ciò che sembra possibile e ciò che accade davvero scompare sotto gli occhi del pubblico.

A ripercorrere quella giornata è “Il volo. Bob Beamon e un salto verso l’infinito”, di Remo Borgatti, il titolo che apre la collana XXS di Effepidue Edizioni. Un ebook breve e coinvolgente, nel quale la ricostruzione storica incontra la narrazione per accompagnare il lettore dentro l’atmosfera dell’evento, tra i suoi protagonisti e le circostanze che resero quel salto indimenticabile.

Una lettura da affrontare tutta d’un fiato, per riscoprire un campione e il momento in cui il suo nome è diventato parte dell’immaginario sportivo. Al centro c’è un gesto che continua a stupire per la sua grandezza e che Borgatti restituisce attraverso il racconto dell’impresa e del mondo che le ruotava intorno.