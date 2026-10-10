Un terzetto al comando del Baycurrent Classic ad una tornata dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti a 18 buche dalla conclusione del Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari). L’evento, organizzato in coabitazione con il Japan Golf Tour e conosciuto fino al 2024 sotto il nome di ZOZO Championship, da sempre attrae un field di tutto rispetto ed in passato ha visto trionfare anche il leggendario Tiger Woods. Ad una tornata dal termine regna l’equilibrio con almeno 15 partecipanti che si giocheranno il successo finale.

Al comando troviamo un terzetto composto da soli americani con Jacob Bridgeman che continua a fare gara di testa. Il leader sin dal giro d’esordio è affiancato a -13 (200 colpi) dai connazionali Zachary Bauchou e Michael Brennan. Quest’ultimo è tra i migliori di giornata grazie all’ottimo -6 (un bogey) piazzato nella nottata italiana. -12 e quarta posizione per un interessante quintetto formato dall’australiano Adam Scott, dall’inglese Jordan Smith, dal tedesco Stephan Jaeger, ed infine dagli statunitensi Keith Mitchell e Justin Thomas.

Sul percorso par 71 dello Yokohama Country Club di Yokohama (Prefettura di Kanagawa, Giappone) completano la top ten al nono posto con il punteggio di -10 gli americani Ryan Gerard, Max Homa e Mac Meissner. Classifica ancora cortissima con diversi atleti fuori dalla top ten che potrebbero inserirsi nella lotta al trofeo imbeccando la giornata giusta nell’ultimo round. Dodicesima piazza con lo score di -9 infine per il sudcoreano Im Sungjae, e per gli statunitensi Brian Harman, Michael Kim e Xander Schauffele.

Proprio Schauffele, numero 10 dell’Official World Golf Ranking, proverà a difendere il successo colto nella passata stagione cercando la rimonta nell’ultimo e decisivo round. Quest’oggi l’americano ha trovato un ottimo -6 nonostante il doppio bogey commesso alla buca 5 dimostrando di avere le carte in regola per compiere il ribaltone. La quarta tornata inizierà nella notte italiana di domenica. Appuntamento dunque a domani per scoprire il risultato finale.