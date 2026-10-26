Un Matteo Berrettini convincente liquida Etcheverry in due set e supera il primo turno a Vienna

Matteo Berrettini supera con buon agio il primo turno dell’ATP 500 di Vienna. 6-3 6-4 il punteggio con il quale sconfigge l’argentino Tomas Martin Etcheverry e, contemporaneamente, si propone di prenotare un derby con Flavio Cobolli, ammesso che questi batta Grigor Dimitrov. Una bella performance, quella del romano, che alla Wiener Stadthalle è arrivato in semifinale nel 2019.

Pronti via, e Berrettini è già sostanzialmente pronto. Dopo tre game tranquilli, in teoria anche il quarto lo è. In pratica è un po’ diverso, perché succede che Etcheverry si fa il break da solo, a zero, con una sequela di errori gratuiti che lancia il romano sul 3-1 e poi 4-1. Di fatto non c’è mai nemmeno da temere un po’, perché l’italiano non ha nessun tipo di timori lungo tutto l’arco del parziale, potendo governare con servizio, dritto e una buona convinzione. Il risultato finale è un 6-3 di ottima fattura.

Molto più complesso l’inizio di secondo parziale per Berrettini, che va subito sotto 0-30 nel secondo game. Ci sono anche delle palle break da annullare, cosa che accade sempre con lo schema servizio-dritto. Nel quarto gioco storia molto simile, solo che le palle break da annullare sono due consecutive più una terza, prima con l’approccio a rete, poi con storie di servizio, da solo o con il dritto. Etcheverry, poi, sul 2-2 getta via un 40-0 e, alla seconda chance, è il romano a piazzare il break con un bel passante di dritto. Di qui in avanti, per Matteo nessun particolare problema: 6-3 6-4 e secondo turno prenotato.

Nell’ora e 23 minuti di gioco si segnala un bilancio di 23-19 tra vincenti ed errori gratuiti di Berrettini contro il 10-16 di Etcheverry. 12 gli ace di Matteo, che fa grande affidamento sulla prima (74% in campo e soprattutto 83% di punti vinti). Un segnale che la fiducia c’è, ma ha bisogno anche della costanza.