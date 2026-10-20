Un azzurro giocherà le World Series di baseball 2026: era una promessa al Classic 2023

Ci sarà anche un giocatore che ha avuto a che fare con la maglia dell’Italia nelle World Series 2026 tra Milwaukee Brewers e Tampa Bay Rays, confronto che darà in ogni caso alla MLB una nuova squadra campione dato che tanto l’una quanto l’altra franchigia non hanno mai portato a casa un titolo nella loro storia.

Si tratta di Sal Frelick, classe 2000 di Boston che dal 2023 gioca da esterno destro per i Milwaukee Brewers, con i quali ha giocato in questa stagione 111 partite con una media battuta di .230, 4 fuoricampo e 40 RBI oltre a 7 basi rubate. Numeri che non sorprendono se si pensa che è un giocatore storicamente più utile in difesa, tant’è vero che nel 2024 ha conquistato il Gold Glove.

Va pur detto che questa non è la sua migliore stagione: dopo il debutto del 2023 e la crescita del 2024, nel 2025 su 142 partite ha messo insieme una media battuta di .288 con 12 fuoricampo e 63 RBI, oltre a 19 basi rubate. La ragione del suo 2026 meno incisivo è da ricercarsi in un infortunio, nello specifico alla spalla destra, che lo ha costretto a fermarsi a metà luglio, a fare la riabilitazione in Triplo A con i Nashville Sounds e a rientrare il 25 agosto.

Frelick, nel 2023, ha giocato con l’Italia al World Baseball Classic: il cognome ha radici croate, ma il sangue italiano passa da entrambi i rami della famiglia. Avrebbe voluto ritornare con il gruppo azzurro nel 2026 (fanno fede le sue dichiarazioni, arrivate in più di un momento distinto), ma doveva recuperare da un’altra serie di guai fisici che ne avevano condizionato la preparazione: in questo senso è andata la decisione presa di concerto con i Brewers a fine 2025. Tornando al Classic 2023, in 5 partite ebbe una media battuta di .304 con 7 valide e 4 RBI, il tutto pochi mesi prima dell’effettivo esordio in MLB.