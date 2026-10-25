UFFICIALE: cancellate le gare di Moto3 e Moto2 a Phillip Island. La MotoGP proverà a scendere in pista alle 06.30

Si attendevano con trepidazione notizie più chiare ed ufficiali dal circuito di Phillip Island e queste sono arrivate puntuali alle ore 04.00 italiane. Abbiamo le prime certezze sulla domenica del Gran Premio di Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Motomondiale 2026 che, come sappiamo, è stata funestata dal maltempo sotto forma di pioggia battente e scarsa visibilità che hanno costretto gli organizzatori a rivoluzionare completamente il programma.

In primo luogo è stata ufficialmente cancellata la gara della Moto3, seguita da lì a poco anche dalla Moto2, mentre si proverà a fare disputare la gara della MotoGP. Tutto, comunque, ruoterà attorno ad una semplice questione, non tanto la pioggia, che ormai ha ridotto ampiamente la sua presenza, quanto piuttosto la situazione dovuta alle nuvole basse presenti che rendono a rischio la possibilità dell’elicottero medico di alzarsi in volo.

Come ben sappiamo questa è la condizione minima perché si possa svolgere azione in pista. Se, come pare, la visibilità sarà accettabile si potrà proseguire con il nuovo programma stilato dalla direzione gara. Quali saranno quindi i nuovi orari della giornata? La classe regina andrà in scena non prima delle ore 06.00 italiane, ovvero le ore 16.00 locali, con l’apertura della pit-lane fissata per quell’ora. A rigor di logica il via della gara potrebbe essere dato, quindi, alle ore 06.30.

Con la cancellazione delle altre gare, quindi, vedremo solamente un Gran Premio, sperando come detto che le nuvole basse sulla pista di Phillip Island concedano la possibilità di una visibilità minima per la sicurezza dei piloti. Vedremo, quindi, cosa succederà nella classe regina con Marc Marquez che ha la grande chance di allungare ulteriormente in classifica generale nei confronti dell’acciaccato Jorge Martin che confida di poter tornare già in Malesia nel corso del prossimo weekend.