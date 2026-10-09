Tutti i paesi e le città attraversati dal Giro di Lombardia 2026: quando passa la corsa, gli orari, le strade chiuse

Sabato 10 ottobre si disputerà il Giro di Lombardia 2026, ultima Classica Monumento della stagione e uno degli appuntamenti conclusivi di questa intensa annata agonistica. La ribattezzata Classica delle Foglie Morte scatterà da Bergamo alle ore 11.00 e si snoderà lungo un percorso di 239 chilometri, con conclusione prevista a Como nel tardo pomeriggio: chi riuscirà ad alzare le braccia al cielo sul Lungo Lago e a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dopo le perle di Tadej Pogacar?

Il gruppo inizierà a macinare la fatica già nella bergamasca, visto che dovranno essere affrontate le salite di Selvino, Colle di Berbenno e Valpiana, per poi entrare nel lecchese, inerpicandosi sul Giovenzana. La corsa entrerà nel vivo nei pressi del 170mo chilometro, quando inizierà la durissima ascesa che condurrà alla Madonna del Ghisallo: si giungerà al santuario consacrato alla santa protettrice dei ciclisti, il versante da Bellagio è lungo 8,6 km al 6,2% di pendenza media, con i primi 4 km al 9,3% e ultimo chilometro all’8,6%).

A seguire, accompagnati dal suono delle campane del Santuario, la picchiata verso Canzo e il cammino verso Como. Verranno proposti, in rapida successione, un primo passaggio a San Fermo della Battaglia (2700 metri al 7,2%), il durissimo Civiglio (4,2 km al 9,7%) e un secondo transito sul San Fermo della Battaglia. Dall’ultimo GPM mancheranno 5,2 km al traguardo, tra discesa e un tratto conclusivo in pianura.

Vediamo nel dettaglio quali saranno le località attraversate, con tutte le province e i paesi coinvolti dal passaggio dal gruppo in quella che sarà una giornata di festa come da piacevole tradizione. Sono riportati anche i presunti orari di transito, che sono ovviamente indicativi e dipenderanno dalla media oraria, dunque dalla velocità, che verrà sostenuta dal gruppo. Attenzione alle strade chiuse e alla viabilità: per tutte le informazioni relative è bene informarsi tramite polizia locale e Comuni.

DOVE PASSA IL GIRO DI LOMBARDIA 2026: PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI BERGAMO: Bergamo, San Paolo d’Argon, Cenate Sotto, Bocche del Gavarno, Nembro, Selvino, Cantul, Costa Serina, Ambria, Zogno, Ponti, Brembilla, Colle di Berbenno, Berbenno, Ponte Giurino, Medega, Bedulita, Valpiana, Roncola, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, San Sosimo, Ambivere, Mapello, Terno d’Isola, Calusco d’Adda.

PROVINCIA DI LECCO: Paderno d’Adda, Arlate, Beverate, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè, Giovenzana, Colle Brianza, Galbiate, Pescate, Malgrate, Parè, Onno.

PROVINCIA DI COMO: Bellagio, Civenna, Madonna del Ghisallo, Maglio, Asso, Canzo, Albese con Cassano, Tavernerio, Borgo Vico, San Fermo della Battaglia, Monte Olimpino, Como, Civiglio, Tavernerio, Borgo Vico, San Fermo della Battaglia, Monte Olimpino, Como.