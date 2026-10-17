Triathlon, Xinyu Lin è profeta in patria nella tappa di Pechino della World Cup. Angelica Prestia protagonista

Xinyu Lin è profeta in patria. L’atleta classe 2002, infatti, si è aggiudicata la tappa di Pechino (Cina) valevole per la World Triathlon Cup 2026. La gara, che si è disputata su distanza olimpica (per cui 1.5 chilometri nella parte di nuoto, 40 nella sezione in bici e 10 nel finale di corsa) ha visto distacchi importanti, con l’Italia che ha messo a segno un buon risultato con Angelica Prestia.

Xinyu Lin ha vinto la prova con il tempo complessivo di 2:00.33 regolando nel finale l’ungherese Marta Kropko, distanziandola di 5 secondi, mentre completa il podio la britannica Kate Waugh a 45 secondi. Quarta posizione per un’altra padrona di casa, Anqi Huang, che taglia il traguardo a 1:20 dalla vetta, mentre centra la quinta posizione la nostra Angelica Prestia che si ferma a 1:24 dalla prima posizione.

Si ferma in sesta posizione la lussemburghese Eva Daniels a 1:28 da Lin, quindi in settima la francese Mathilde Gautier a 1:39, mentre è ottava la tedesca Nina Eim a 1:43. Centra la nona posizione la russa Iana Chenskaia a 1:52, quindi completa la top10 la francese Lea Coninx a 2:01. Si classifica in 16a posizione la nostra Paola Sacchi con il tempo complessivo di 2:03.45, quindi è 26a Beatrice Mallozzi in 2:06.25, infine 29a Asia Mercatelli in 2:07.47.