Triathlon, tre azzurri staccano il pass per la finale degli Europe Youth Championships Festival

Nella giornata odierna ha ufficialmente preso il via l’edizione 2026 dell’Europe Triathlon Youth Championships Festival che si disputerà, fino a domenica 18, nella città di Melilla in Spagna. Oggi il programma prevedeva la disputa delle semifinali individuali, maschili e femminili.

Per l’Italia erano al via Emi Accorsi (TD Rimini), Giulia Doninelli (Feniks Team), Alice Ventre (Valdigne Triathlon), Tommaso Pedrini (Tri Swim), Jacopo Mapelli (Pro Patria Milano) e Marco Badinotti (Skyline).

Come sono andate le cose? Nono posto per Giulia Doninelli che ha staccato il pass per la finale A di domani. Stesso discorso per Alice Ventre che ha chiuso la sua prova in quinta posizione. Finale B invece per Emi Accorsi dopo l’undicesimo tempo nella sua semifinale. Nelle prove maschili Jacopo Mapelli vola in finale A con la nona posizione in semifinale, mentre accedono alla finale B Tommaso Pedrini e Marco Badinotti.

Come proseguirà il programma dell’Europe Triathlon Youth Championships Festival 2026? Domani, sabato 17 ottobre, vedremo le Finali B (ore 16.00 per le donne, ore 16.45 per gli uomini), quindi alle ore 18.15 sarà la volta della Finale A femminile, prima che alle ore 19.00 scatti la Finale A maschile. Domenica 18 ottobre, infine, alle ore 12.00 si disputerà la staffetta mista.