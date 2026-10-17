Triathlon, Max Studer vince la tappa di Pechino della World Cup. De Nigro fuori dalla top20

Max Studer si è aggiudicato la tappa di Pechino (Cina) valevole per la World Triathlon Cup 2026. La gara, che si è disputata su distanza olimpica (per cui 1.5 chilometri nella parte di nuoto, 40 nella sezione in bici e 10 nel finale di corsa) ha visto il successo dello svizzero, partito con il pettorale numero 1, in una gara di alto livello e con grande equilibrio.

Max Studer, classe 1996, ha vinto la gara con il tempo di 1:48.22 con un margine di vantaggio di 9 secondi sul padrone di casa Xirui Zhang, mentre completa il podio lo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia a 17 secondi di distacco. Quarta posizione per l’ungherese Marton Kropko a 26 secondi, quinta per l’australiano Brandon Copeland a 41, mentre è sesto lo statunitense Seth Rider a 43.

Chiude in settima posizione il francese Adam Fouchal con lo stesso tempo di Rider, in ottava il tedesco Jan Scheffold a 44, quindi in nona l’austriaco Lukas Pertl a 45, mentre completa la top10 il lussemburghese Lucas Cambresy a 48. Passando agli italiani, si classifica in 22a posizione Euan De Nigro con il tempo complessivo di 1:50.14, mentre non completa la sua prova Miguel Espuna Larramona.