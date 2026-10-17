Triathlon
Triathlon, l’Italia chiude a bocca asciutta le finali dell’Europe Youth Championships Festival
Oggi, sabato 17 ottobre, sono andate in scena le finali individuali (sia le finali A, sia le finali B) dell’edizione 2026 dell’Europe Triathlon Youth Championships Festival che si sta disputando a Melilla, in Spagna.
Nella Finale A maschile il successo è andato al portoghese classe 2010 Artur Gaspar che ha chiuso con il tempo di 21:57 e con 2 secondi di margine sul lussemburghese Emile Vanolst, mentre completa il podio lo spagnolo Victor Fernandez Ortiz a 7. Quarta posizione per il francese Valentin Lepers a 10 secondi dalla vetta, quinta per lo svizzero Albert Hakansson a 11 secondi, mentre in sesta troviamo il francese Theo Cini a 12. Settimi e ottavi gli spagnoli Miguel Ferragud Borras e Jaume Girones Soler distanti, rispettivamente, 13 e 19 secondi, quindi nono il portoghese Martim Rodrigues a 20 secondi, mentre completa la top10 il britannico Ben Allen. Chiude 19° il nostro Jacopo Mapelli a 43 secondi dalla vetta, mentre è 42° Marco Badinotti a 1:11, infine 48° Tommaso Pedrini a 1:23.
La finale A femminile, invece, si tinge di rosso-crociato con Aimie Decrausaz in 24:03 con 13 secondi di vantaggio sulla ungherese Korinna Katona, mentre sale sul gradino più basso del podio la britannica Ellie Birchall a 19. Al quarto e quinto posto altre due connazionali, Sophie Richmond a 22 secondi e Kitty Scott a 23. Sesto posto per un’altra elvetica, Kimey Casanova a 23 secondi, settima la slovacca Laura Dugovicova a 23 secondi, quindi ottava la britannica Emma Graham-Brown a 29 secondi, mentre completa la top10 la belga Lia Depret a 34. Centra la 22a posizione Alice Ventre a 1:08, quindi 27a Giulia Doninelli a 1:32.
Come proseguirà il programma dell’Europe Triathlon Youth Championships Festival? Domani, domenica 18 ottobre, saranno in gara le staffette miste a partire dalle ore 12:00 che chiuderanno l’evento.